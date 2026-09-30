Emlak Katılım’dan KAP’a açıklama: Katılımevim ve Birevim devri için başvuruda bulunuldu

Türkiye Emlak Katılım Bankası, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş. paylarının devrine ilişkin Rekabet Kurumu'na izin başvurusunda bulundu.

Bankanın 30 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Bankamız tarafından daha önce 17.09.2026 ve 25.09.2026 tarihlerinde yapılan Özel Durum Açıklamalarını takiben;

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş. paylarının Bankamıza devrine ilişkin işlemler kapsamında, 30.09.2026 tarihinde Rekabet Kurumu nezdinde gerekli izin başvurusu yapılmıştır. Diğer izin ve onay süreçleri devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör