En düşük emekli maaşı 14.469 lira

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 12 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının, 14 bin 469 liraya yükseldiğini açıkladı. Işıkhan, yıl başında kanuni ve diğer düzenlemelerde yer aldığı şekilde asgari ücrette, kamu personeli ve emeklilerin aylıklarında artışlar gerçekleştiğini hatırlattı. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 15.75, Emekli Sandığı ve memur emeklilerinde yüzde 11.54 oranında artışlar gerçekleşti.

DÜZENLEME YAPILACAK

Bakan Işıkhan, 2024 Temmuz ayında 12 bin 500 liraya çıkardıkları en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının bu artıştan etkilenmediğini, geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu rakamı artırmak için yasal düzenleme yapmak gerektiğini aktardı. Işıkhan, "Bu kapsamda, en düşük SSK ve Bağkur emekli aylığı olan 12 bin 500 lirayı; 6 aylık TÜFE oranında, yani, yüzde 15.75 artış gerçekleştirme kararını açıklıyoruz. Bu artışla en düşük emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükselmiş oluyor. Emeklilerimiz başta olmak üzere aziz milletimize hayırlı olsun" dedi. En düşük emekli aylığı ilk kez 2019 yılında 1.000 lira olarak belirlenmişti.

2 YILDA % 257.2 ARTIŞ

Emeklilerin her zaman yanında olduklarının ve aylıklarda enflasyonun üzerinde artışlar sağladıklarının altını çizen Işıkhan, "2023 yılında enflasyon yüzde 64.8 artarken en düşük emekli aylığı yüzde 114.3 arttı. 2024 yılında enflasyon yüzde 44.4 artarken en düşük emekli aylığı yüzde 66.7 arttı. Bu yılın ilk altı aylık dönemi için en düşük emekli aylığını, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarındaki artışla uyumlu olarak yüzde 15.75 artırıyoruz" dedi. Geçen yıl temmuz ayında ise 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. 2002'de 65.8 TL olan en düşük Bağkur tarım emekli aylığı 2025'te 14 bin 469 liraya ulaşırken, 23 yıldaki artış 220 kata ulaştı. 2002'de 150 lira olan en düşük Bağkur esnaf emekli aylığında da 23 yıldaki artış yüzde 9 bin 546 oldu. "Enflasyonun kontrol altına alınmasıyla birlikte; piyasada bir rahatlama, fiyat istikrarında bir denge ve vatandaşlarımızın cebinde doğrudan bir iyileşme sağlanmaktadır" diyen Işıkhan, "Böylece aylıklara yapılan artışlar daha anlamlı hale gelmektedir. Temel hedefimiz enflasyonda kalıcı düşüş sağlayarak emeklilerimize ve emekçilerimizin refahını kalıcı hale getirmektir" değerlendirmesinde bulundu.





BU HAFTA ÖNERGE İLE EKLENECEK

Konuyla ilgili düzenleme bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne bir önerge ile eklenecek. Böylece 17-25 Ocak tarihlerinde maaş alan emeklilere zam oranı yansıtılmış olacak. Yetiştirilememesi halinde geriye doğru fark ödemesi yapılacak.





3.5 MİLYON KİŞİNİNKİ TAMAMLANACAK

Ek zamlar olmaksızın hesaplanan emekli maaşına kök maaş deniyor. SSK ve Bağ- Kur'lulara uygulanacak yüzde 15.75'lik zam kök maaşa yani en düşük emekli maaşlarına da yansıtılacak. Hükümet temmuzda en düşük emekli maaşını yasal düzenlemeyle 12 bin 500 TL'ye çıkarmıştı. Enflasyon zammına rağmen bu rakamın altında kalan aylıklar, 12 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Ocak 2025'te ise en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'ye çıkarılıyor. Şimdiye kadar 3 milyon 718 bin emeklinin maaşı, 12 bin 500 liraya tamamlanıyordu. Zam artış oranlarında dengeler değişmediği için yine 3.7 milyon kişinin maaşı yükselecek.





EN DÜŞÜK KÖK MAAŞ NE KADAR OLDU?

Kök maaşı düşük olanlara örnek: Sigorta girişi 2008 sonrası olan emekli işçinin 5 bin 117 TL olan aylığı yüzde 15.75'lik artışla 5 bin 982 TL'ye ulaştı. 2008 sonrası bir Bağ-Kur'lu esnafın ise 5 bin 452 TL'den 6 bin 310 TL'ye çıktı. 2008 sonrası Bağ-Kur'lu tarım işçisinin de 4 bin 309 TL olan aylığı 4 bin 990 TL'ye yükseldi. Bu kesim 2025 yılı boyunca en düşük emekli maaşı için belirlenen 14 bin 469 TL taban ücretini almaya devam edecekler.