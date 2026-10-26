En düşük emekli maaşı 26 bin lirayı geçecek

Milyonlarca emeklinin maaş zammı için gözler son üç aylık enflasyon verisinde. Ekim ayı enflasyon oranı 3 Kasım'da açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1.78, ağustosta yüzde 1.84 ve eylülde yüzde 1.84 oldu. Böylece temmuz- eylül dönemindeki üç aylık enflasyon yüzde 5.57 olarak hesaplandı. Ocak zammı için ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon oranları kaldı.

DEĞİŞİK SENARYOLAR VAR

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları 6 aylık enflasyon periyotları oranında zamlanıyor. Merkez Bankası'nın yüzde 28 beklentisine göre 2026 ikinci altı aylık enflasyon yüzde 8.70 olacak. OVP'nin yüzde 28.4'lük tahminine göre yüzde 9.04, AA Enflasyon Beklenti Anketi'ndeki yüzde 29.66 tahmine göre yüzde 10.11 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ekim 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 29.63'lik tahmin 6 aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 10.08 olarak öngörüyor.

OCAKTA YÜZDE 10'U GEÇECEK

Geçtiğimiz günlerde açıklanan Finansal Kurumlar Birliği tarafından yayımlanan Ekim 2026 Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi, emekli maaşlarına ilişkin hesaplamalarda en güçlü senaryo olarak ortaya çıktı. Ankette ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde 2.09 olarak açıklanırken 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 30.06 seviyesinde hesaplandı. Buna göre yılın ikinci altı aylık enflasyonu ise 10.45 olarak şekilleniyor. Bu SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için Ocak 2027'de yüzde 10.45 oranında zam anlamına geliyor.

EN DÜŞÜK 26.013 TL

Yüzde 10.45'lik zammı öngören en güçlü senaryoya göre 25 bin TL emekli maaşı alan bir SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin zamlı maaşı 27 bin 612 TL'ye yükselecek. 30 bin TL olan maaş ise 33 bin 135 TL'ye, 40 bin TL düzeyindeki maaşlar ise 44 bin 180 TL'ye çıkacak. En düşük emekli maaşına (taban aylık) yapılacak artışı hükümet yasa ile belirliyor. Son dönemde en düşük emekli maaşına SSK ve BAĞ-KUR'lulara yapılan zam oranı doğrultusunda artış yapılıyor. Mevcut 23 bin 552 TL'lik taban aylığa yüzde 10.45 oranında artış uygulanması durumunda en düşük emekli maaşı yaklaşık 26 bin 13 TL'ye yükselecek.

MEMUR VE EMEKLİSİNDE ORAN NE?

Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı hesabına göre zam alıyor. Memur ve emeklisine 2027 yılı ilk altı aylık dönem için toplu sözleşme zammı yüzde 5 olarak uygulanacak. Memur ve memur emeklileri, Merkez Bankası yıl sonu beklentisine göre yüzde 6.67, OVP'ye göre yüzde 7, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre, yüzde 8.05, Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, 8.02 zam alacak. Finansal Kurumlar Birliği'nin ekim ayı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nden ise memur ve memur emeklileri için yüzde 3.55 enflasyon farkı, toplam zam oranı da yüzde 8.3 çıktı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 76 BİN TL

En güçlü senaryoya göre 70 bin 224 lira olan en düşük memur maaşı yüzde 8,3 artışla 76 bin 53 liraya yükselecek. Memur emeklilerinde de en düşük aylık ocak zammı yüzde 8,3 olarak gerçekleşirse 31 bin 528 liradan 34 bin 144 lira seviyesine ulaşacak.

SOSYAL DESTEKLER NE KADAR YÜKSELECEK?

Memurlara yapılacak zam sosyal destekler içinde uygulanacak. Finansal Kurumlar Birliği anketindeki veriler doğrultusunda ortaya çıkan 8.3'lük zam doğrultusunda sosyal destekler şöyle olacak:

7.256,71 TL olan 65 yaş aylığı 7 bin 859 TL'ye yükselecek.

Ağır engelli raporu bulunan kişilere verilen evde bakım desteği 15.755 TL'den 17 bin 062 TL'ye çıkacak.

Engelli aylığı yüzde 40-69 arası engeli olanlar için 5.793 TL'den 6 bin 274 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlar için 8.689 TL'den 9 bin 410 TL'ye yükselecek.

Kronik hastalık yardımı kapsamında tüberküloz veya SSPE hastalığı olanlara 15.755 TL olan destek ödemesi 17 bin 062 TL üzerinden yapılacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör