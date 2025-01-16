En düşük emekli maaşı komisyondan geçti: Farklar Şubatta yatırılacak

En düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye çıkarılmasını içeren yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. TBMM Genel Kurulu'nun çalışmalarına 28 Ocak'a kadar ara vermesi nedeniyle en düşük emekli maaşına ilişkin yasa teklifinin görüşmeleri ocak ayının son haftasına kaldı. SGK emeklileri her ayın 17-26'ında, Bağ-Kur emeklileri de her ayın 25-28'inde maaşlarını alıyor. Böylece en düşük emekli maaşına ilişkin 1.969 TL'lik farklar şubat ayında emeklilerin hesaplarına yatacak. En düşük emekli maaşı ocak ayında yine 12 bin 500 TL olarak hesaplara yatırılacak.

3.8 MİLYON KİŞİ

Türkiye'de halen 12 bin 500 TL altında aylık ödenen kişi sayısı 3 milyon 800 bin civarında. Ocak 2025'te yapılan artışla bu sayı 1 milyon 980 bin kişiye düştü. Yasa teklifiyle en düşük emekli aylığı ödeme tutarının 14 bin 469 TL'ye çıkarılması ile aylıkları bu tutara yükseltilerek ödenecek kişi sayısı ise 3 milyon 870 bin kişiye çıkacak. Bu artışın bütçeye getirdiği yük ise 47.7 milyar TL olarak hesaplanıyor. Teklifte işverenlere sağlanan asgari ücret desteği 700 TL'den 1000 TL'ye çıkarılıyor. 2024 yılının ilk dokuz ayında asgari ücret desteğinden aylık ortalama 1 milyon 469 bin 965 işyeri yararlandı. 2025'te sigortalı başına aylık 1.000 TL verilecek. Bunun maliyeti yıllık 63.13 milyar TL olacak.





BELEDİYELER YARARLANAMAYACAK

Bu arada kanun teklifinin komisyon görüşmelerinde ilginç bir detay ortaya çıktı. İl özel idareleri ile belediyeler asgari ücret prim desteği kapsamı dışında kalacak. Konuya ilişkin muhalefetin soruları üzerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, "İl özel idarelerinin zaten kendi çalıştırdıkları memur oluyor. Şirketlerindeki çalışanlar daha önceden yoktu, şimdi onlar da artık istifade edemeyecekler. Belediye şirketleri daha önceden istifade ediyordu. Şimdi edemeyecekler" ifadelerini kullandı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş da geçen dönem destekten yararlanan belediye şirketlerinin bu yıl kapsam dışında bırakıldığını bildirdi.