En düşük emekli maaşındaki artışın maliyeti 47.7 milyar TL

En düşük emekli maaşının 14 bin 469 TL'ye çıkarılması ve işverene 1.000 TL'lik asgari ücret desteği verilmesine ilişkin yasa teklifi bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. SABAH'ın ulaştığı etki analizine göre, 3 milyon 870 bin kişi en düşük maaş olan 14 bin 469 TL alacak. En düşük emekli maaşının maliyeti ise 47.7 milyar TL olacak. İşverene sağlanan ve 700 TL'den 1.000 TL'ye çıkarılan asgari ücret desteğinin maliyeti ise 63.3 milyar TL'ye ulaşacak. Teklifin TBMM'de yasalaştırılması 17 Ocak'a yetiştirilemezse oluşan zam farkı daha sonra emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak en düşük emekli maaşına ilişkin yasa teklifinin etki analizi ortaya çıktı. 16.6 milyon emeklinin bulunduğu belirtilen raporda, Aralık 2024 itibarıyla 12.500 TL'nin altında aylık ödenen kişi sayısının 3.8 milyona ulaştığı, Ocak 2025'te yapılan artışla bu sayının 1 milyon 980 bin kişiye düştüğü belirtildi. Ocak 2025'te 12 bin 500 TL üzerinden maaş alacakların sayısının 1.9 milyon olduğu ifade edilen raporda, en düşük emekli aylığı ödeme tutarının 14.469 TL'ye çıkarılması ile aylıkları bu tutara yükseltilerek ödenecek kişi sayısının ise 3 milyon 870 bin kişiye çıkacağı kaydedildi.

OCAKTA UYGULANACAK

Raporda bu artış tutarının bütçeye yüküne ilişkin maliyet hesabı da yapılarak "En düşük emekli aylığı ödeme tutarının 2025 yılı Ocak ödeme dönemi itibarıyla 14.469 TL'ye yükseltilmesi halinde yıllık yaklaşık 47.7 milyar TL maliyet öngörülmektedir. 2025 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren dosya aylıklarına uygulanacak" ifadelerine yer verildi. Raporda işverenlere sağlanan asgari ücret desteğinin 700 TL'den 1.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin de değerlendirme yapıldı. 2016'da başlayan asgari ücret desteğine ilişkin "Bahse konu destek, işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilmekte olup, 2016 ve 2017 yıllarında Hazine tarafından 2018, 2019, 2020, 2021,2022, 2023 ve 2024 yıllarında ise İşsizlik Sigortası Fonu'ndan Kuruma aktarılarak finanse edilmiştir" denildi.



YETİŞMEZSE FARK ÖDENECEK

Kanun teklifinin bugün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmesi bekleniyor. Teklifin, muhalefetle uzlaşı sağlanarak TBMM Genel Kurulu'nda perşembe günü ele alınarak yasalaştırılması planlanıyor. Ancak zam düzenlemesinin yetiştirilememesi halinde ocak ayına ilişkin oluşacak zam farkı emeklilerin hesabına daha sonra yatırılacak.