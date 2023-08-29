En önemli öncelik fiyat istikrarı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında, Orta Vadeli Program'ın (OVP) hazırlık sürecinin değerlendirildiği ekonomi zirvesinden önemli mesajlar çıktı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun (EKK) toplantısında en önemli önceliğin fiyat istikrarı olduğuna vurgu yapılırken, altın ithalatına yönelik son dönemde alınan tedbirler ile enerjide genel görünüm ve enerjide yol haritası başlıkları da görüşüldü.Ekonomi Koordinasyon Kurulu, eylül ayında açıklanacak 2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın hazırlık sürecini ve öncelikli yapısal reformları değerlendirmek üzere Beştepe'de üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının ardından yapılan açıklamada, fiyat istikrarının en önemli öncelik olmaya devam ettiği, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması, beklentilerin çıpalanması ile enflasyonun orta vadede tek haneli seviyelere düşmesinin hedeflendiği vurgulandı.Toplantıda, ekonominin yol haritası OVP'de yer alacak makroekonomik tahminler, öncelikli yapısal reform alanları değerlendirildi. OVP'nin "Para politikası, maliye politikası ve yapısal reform" olmak üzere üç temel dayanağı bulunuyor. Programda iş gücü piyasası reformları, tarımsal reformlar, ürün piyasası reformları başta olmak üzere bütün vatandaşların yaşamına dokunacak adımlar yer alacak. Reform adımlarıyla, rekabet gücünü, üretimdeki verimliliği artıracak ve ekonominin potansiyelini geliştirecek yapısal dönüşüm hedefleniyor.Toplantıda altın ithalatının son 7 ayda yüzde 180 arttığına dikkat çekilerek, altın ithalatının cari açık üzerindeki etkisinin azaltılmasına yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Son dönemde işlenmemiş altın ithalatında yaşanan yükseliş dış ticaret ve ödemeler dengesi üzerindeki olumsuz etkilerine karşı yeni tedbirler devreye alınıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı da geçtiğimiz günlerde işlenmemiş altın ithalatının cari açık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, Türkiye'nin döviz rezervlerini desteklemek için "Kota Uygulaması" getirmeye karar verdi. Söz konusu karara ilişkin mevzuatın kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor. Kota, aracı kuruluşların ithalat ve borsa işlemleri göz önünde bulundurularak tahsis edilecek. Söz konusu kotalar, Borsa İstanbul AŞ üyesi kıymetli madenler aracı kuruluşları tarafından gerçekleştirilen işlenmemiş altın ithalatı için geçerli olacak. Kararla, altın üretimi ve ticareti konusunda ihracat da teşvik edilecek.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nde, Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş.'nin Lityum-İyon Pil Hücresi Giga Fabrika Açılış Töreni'ne katıldı. "Türkiye olarak iddialı hedeflerimiz var" diyen Yılmaz, Türkiye Yüzyılı'nı 86 milyonun inşa edeceğini vurguladı. Yılmaz, cari açığı çözmenin yolunun, dışa bağımlılığı azaltmak, yerli ve milli üretimi artırmak olduğunu da vurguladı. Fatma GÖKSU/ ANKARAToplantıda cari açığın önemli bir nedeni olan enerjide dışa bağımlılığı azaltacak ve enerjide arz güvenliğini sağlayacak kapsamlı yol haritası masaya yatırıldı. Karadeniz ve Akdeniz'de süren hidrokarbon arama çalışmalarına ağırlık verilmesinin gündeme geldiği toplantıda yerli üretimin hız kazanması vurgulandı. Emisyon ticaret sisteminin uluslararası standartlar ve AB müktesebatı ile uyumlu geliştirilmesi yönünde çalışmaların hızlandırılması kararı alındı.