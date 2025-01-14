Enerji faturalarında düşüş müjdesi

Milli enerji ve maden politikasında Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile birlikte yol yürüyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji alanında yaşanan tüm kırılma noktalarını Takvim, Sabah, A Haber Youtube ortak yayınında açıkladı. 2025 yılında yeni müjdelerin de gelebileceğini söyleyen Bayraktar, "Türkiye'nin mutlaka farklı coğrafyalarda petrol ve doğalgaz araması, maden araması ve üretmesi gerekiyor" dedi. Bu yıl faturaların daha da düşeceğinin müjdesini de veren Bayraktar, enerjide bağımsızlığın bir milli güvenlik meselesi olduğunu ifade ederek, gençlerin bu mirasa sahip çıkması gerektiğini iletti. Suriye'ye bakanlık tarafından gönderilen heyetin ilk izlenimlerini de açıklayan Bayraktar, bir master plan hazırlığı içerisinde olduklarını ifade etti.

71 BİN VARİLE ÇIKTIK

Gabar'da 75 kuyuda günlük 71 bin varil üretime çıkıldığını anlatan Bayraktar, "Şu anda 3 milyon hanenin evlerinde doğalgaz kullanılır hale geldi. Hedefimiz bu süreçleri hızlandırmak. 2025'te Karadeniz gazının 10 milyon metreküpe çıktığı, Gabar'ın 100 bin varile ulaştığı bir yıl olması konusunda gayretlerimizi devam ettiriyoruz. Yenilenebilirde rüzgâr ve güneşte bu yıl rekor bir yıldı. 600 megavatlık bir kapasite devreye aldık. İnşallah 2025, 2024'ten daha ileride olacak. Yaptığımız operasyonların sonunda bütün vatandaşların ucuz enerji beklentisi var. 2025'te de vatandaşımızın enerji faturasını düşürecek desteklere devam edeceğiz" diye konuştu.