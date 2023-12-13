Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar açıkladı: Enerji gelirleri gençler için kullanılacak! Aile ve Gençlik Fonu düzenlemesi...

İhtiyaç Sahibi Hanelere Elektrik Tüketim Desteği Verilmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararına göre, hanedeki kişi sayısına bağlı olarak aylık 150 kilowaatsaat karşılığı destekleme yaptıklarını anlatan Bayraktar, şunları söyledi:

"Bu bağlamda, 2019'dan bugüne kadar toplam 18,2 milyar lira tutarında elektrik tüketim desteği verdik. Diğer taraftan, bu yılda halen devam eden ısınma amaçlı kömür desteği kapsamında geçtiğimiz yıl 1,9 milyon aileye 1,7 milyon ton kömür desteği sağladık. Kömür desteği alan hanelerden isteyenlerin bunu doğal gaz olarak da kullanabilmelerini sağlayacak düzenlemeyle vatandaşlarımıza 2022 yılından itibaren 634 milyon lira tutarında doğal gaz tüketim desteği sunduk. Ayrıca, yıllık hane başı doğal gaz tüketim destek tutarını ise Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle 1.500 ila 3.500 liraya yükselttik. Dolayısıyla vatandaşlarımıza 2023 yılındaki elektrik ve doğal gaz tüketim destek rakamımız toplamda 282 milyar lirayı bulmuş yani bu bedel vatandaşlarımız adına devletimiz tarafından karşılanmıştır."