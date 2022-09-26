Enerjide ‘aklınla verimli yaşa’

Avrupa, bu kışı atlatabilmek için vatandaşlarına enerji ve su tasarrufuna yönelik "birlikte duş alın" önerisinde bulunurken, Almanya'da ise parlamento binası tasarruf etmek adına ısıtılmadığı için milletvekillerine battaniye dağıtıldı. Avrupa'nın bu akıldan uzak tasarruf yöntemlerine karşı Türkiye ise "aklınla verimli yaşa" sloganıyla hazırladığı verimlilik çalışmalarıyla dünyaya örnek olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hayata geçirilen çalışma kapsamında, "aydınlatma, ısınma, ulaşım, çalışma, ev işleri, soğutma ve pişirme" konularında enerjinin nasıl verimli kullanılabileceği anlatıldı. Tavsiyelere uyulması halinde doğalgazda yüzde 50, elektrikte yüzde 35, petrolde yüzde 25 tasarrufun mümkün olduğunu belirten bakanlık, önerilerini şöyle sıraladı:Kısa mesafede yürüme veya bisiklet kullanılmalı.Toplu taşıma tercih edilmeli.Gereksiz yere ani fren veya gaza basılmamalı.Yüksek verim sınıflı lastik tercih edilmeli, hava basıncı ideal olmalı.Binaların güney cephesine yaprak döken ağaç dikilmeli.Çatı, cephe, zemin ve kapılara ısı yalıtımı yapılmalı.Kışın gündüz perdeler açılmalı.Kapı ve pencere hava sızıntılarını önlemek için uygun conta kullanılmalı.Pencerelerde en az çift cam kullanılmalı, mevsimsel ayarlara dikkat edilmeli.Kombi/ şofbende kullanım suyu sıcaklığı 40 dereceyi aşmamalı.Yüksek enerji sınıfı etiketli verimli lamba (LED) tercih edilmeli.Koridor, toplantı odası ve tuvaletlerde sensörlü ışıklandırma yapılmalı.Elektrokromik/ termokromik akıllı camlar tercih edilmeli.Aydınlatmada lüksmetre (ışıkölçer) ölçümleri yapılarak projeler belirlenmeli.Yüksek etkinlik faktörlü (lümen/ watt) aydınlatma tercih edilmeli.Doğal aydınlatma için pasif güneş olanaklarından faydalanılmalı.Beyaz eşya yüksek enerji sınıfına sahip olmalı.Torbalı süpürgeler yerine su hazneli süpürgeler kullanılmalı.