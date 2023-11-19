Enerjide dönüşümün miladı: 2016

"EnerjideTam Bağımsızlık" parolasıyla 21 yıl önce yakılan bağımsızlık ateşi, Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu 2016'da başlayan dönüşüm hamlesiyle daha da alevlendi. Albayrak'ın Milli Enerji ve Maden Politikası'nı hazırlayarak ikincil enerji dönüşümünü başlattığını söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında yenilenebilir enerji atağının, denizlerde hidrokarbon aramacılığı yapan sondaj gemilerinin filoya kazandırılmasının bu dönemde gerçekleştiğini ifade etti. Bayraktar, FETÖ'cü hainlerin kumpası sonucu 24 Kasım 2015'te Rusya'yla yaşanan uçak krizi sonrası yavaşlayan Akkuyu NGS çalışmalarının da 2016 yılında hızlandırıldığını kaydetti.TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2024 bütçesi görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bayraktar, AK Parti iktidarında enerji politikalarının iki odak noktası olduğuna dikkati çekerek "Birincisi, enerji arz güvenliğinin kesintisiz ve kalıcı sağlanması hedefi. İkincisi, Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltma hedefi" dedi. 21 yılda enerjideki dönüşümü anlatan Bayraktar, 2002-2016 yıllarına birincil enerji dönüşüm dönemi, Milli Enerji ve Maden Politikası'nın yazıldığı 2016 ve sonrasına ise ikincil enerji dönüşümü dönemi dediklerini aktardı.Türkiye'nin 2053'te karbon nötr ekonomi olma sözüyle enerji politikalarını sürdürdüğünü belirten Bayraktar, "Önümüzdeki 30 yılda bu hedefe ulaşmak için Milli Enerji ve Maden Politikası'nı Türkiye'nin yüzyıl hedefi doğrultusunda geliştirmeye gayret ediyoruz" diye konuştu.Bayraktar, Türkiye'nin 12 bin megavat rüzgâr ve 10 bin megavat güneş kurulu gücüne sahip olduğunu, 2035'e kadar 60 bin megavatlık kurulu güce daha ihtiyaç olduğunu söyledi. Bayraktar, kalıcı yaz saati uygulaması ile bugüne kadar 15.5 milyar TL tasarruf sağladıklarını söyledi.FETÖ'cü hainlerin kumpası sonucu 24 Kasım 2015'te Rusya'yla yaşanan uçak krizi sonrası yavaşlayan Akkuyu Nükleer Santrali çalışmalarının da 2016'da hızlandırıldığını ifade eden Bayraktar, "Santral 2028'de tam kapasite üretime başladığında 15 yıl üretilen elektriğe kilovatsaat başına 12.35 dolar/cent alım garantisi var. Ama paranın zaman değeri var. Enflasyon karşısında bu rakam eriyecek. 2042'de yüzde 2'lik iskonto ile bu rakam 6.73 dolar/cent olur" dedi.Bayraktar, 2016'dan sonra doğalgaz ve petrol aramacılığında farklı bir faza geçtiklerini belirterek, ülkenin denizlerinde kendi sondaj gemileriyle aramaları yapmasının öncelikli konu olduğunu aktardı. O dönemde 800 milyon dolar maliyeti olan Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih'i yalnızca 154 milyon dolara Türkiye'ye kazandırdıklarını anlattı. Ardından Kanuni, Yavuz ve Abdülhamid Han gemilerinin filoya kazandırıldığını anlatan Bayraktar, "Gemileri kazandırdık ve kendi imkânlarımızla denizlerimizde aramacılığa başladık, bunların neticelerini de görmeye başladık" dedi.