Enflasyon % 38’e inecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonun yılsonunda yüzde 38'e ineceğini belirterek, "Enflasyonu belirlediğimiz ana hedeflerle uyumlu şekilde düşürmek için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum gerçekleştiren Karahan, para politikası ve enflasyona dair mesajlar verdi.Piyasadan ilave 550 milyar TL olmak üzere toplam 1.5 trilyon TL'den fazla likidite çektiklerini ifade eden Karahan, "Likidite gelişmelerini yakından takip ederek, sterilizasyon araçlarını gerektiğinde etkin bir şekilde kullanacağız. Sıkı politika talebi dengeleyecek, tasarrufları teşvik edecek" dedi. Karahan, konut fiyatlarındaki yavaşlamanın, ilerleyen dönemde gecikmeli olarak kira artışını sınırlayabileceğini kaydetti.Son 9 ayda TL mevduatın payının yüzde 32'den 48'e yükseldiğini, kur korumalı mevduatın payının ise yüzde 26'dan 13.4'e gerilediğini ifade eden Karahan, "Henüz resmi olmayan verilere göre, swap hariç net rezervde geçtiğimiz hafta itibarıyla pozitife geçmiş bulunuyoruz" diye konuştu. SIKIOlumsuz baz etkisiyle enflasyonun mayısta zirveye ulaştığını kaydeden Fatih Karahan, "Böylece geçiş döneminin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yılın geri kalanında enflasyonun istikrarlı olarak gerileyeceği dezenflasyon dönemine gireceğiz. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasında sıkı duruşu sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.Tüketici kredi büyümesinin zayıfladığını ifade eden Karahan, "İlk çeyrekte güçlenen ticari kredi büyümesi faiz artışı sonrasında yavaşlamıştır. Risk primi iyileşme kaydetmiştir" dedi. Türkiye'ye yönelik portföy girişleri ivme kazandığını söyleyen Karahan, parasal sıkılaşma sürecinin rezervlere olumlu yansıdığını kaydetti.