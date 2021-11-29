Engelli Araç Hesaplama 2021 - Engelli Araç Alımı ÖTV İndirimi Hesaplama Nasıl Yapılır?

Engelli raporuna sahip bireyler, binek otomobil, kamyonet, panelvan gibi taşıt alımlarında ÖTV indirimlerinden faydalanmak suretiyle bu araçlara sahip olabiliyor. Engelli araçlar kapsamındaki ÖTV indirim oranlarından faydalanmaya yarayan bu yasal hak kapsamında bazı araçlarda sınırlandırmalar mevcuttur. Piyasadaki araçların tümünde ÖTV indirimi fırsatı bulunmamaktadır. Engelli vatandaşlar için sağlanmış olan bu avantaj 5 yılda bir kez kullanılabilmektedir. Kanunlara göre 5 yıl içerisinde ÖTV indirimi ile satın almış olduğunuz aracı satarsanız ÖTV'sini maliyeye ödemeniz gerekiyor. İşte, ÖTV avantajının içerdikleri ve diğer ayrıntılar…

ENGELLİ ARAÇ ALIMI İÇİN RAPORUN YÜZDE KAÇ OLMASI GEREKİYOR?

Engelli araç alımların sağlık kurulu tarafından onaylanmış olan resmi evrak yerine geçen engelli raporuyla ilgili bazı gerekli ayrıntılar vardır.

Devletin engelli araç alımlarında uygulanmasını uygun gördüğü iki farklı seçenek vardır. Bunlardan biri, engelli raporu %40 engel oranı ve üzeri olan kişilerin kendi kullanacakları araçları satın almasıdır.

Bir diğeri ise, engelli raporu %90 engel oranı olan bireylerin yakınları tarafından kullanılacak olan araç satın alımıdır. Engel sebebi dikkate alınmamaktadır (görme, işitme, konuşma vb.). Engelli raporunu bu şekilde engelli vatandaşın yakını olarak değerlendirecek kişilerin 1. derece yakın akrabadan 3. dereceye kadar olan yakınları kapsamına almaktadır. 3. dereceden yakın akraba olan vatandaşların kullanacakları engelliye ait olan araçlarda ÖTV indiriminden faydalanılma imkânı vardır.

ENGELLİ ARAÇ ALIMLARINDA ÖTV İNDİRİMİ HANGİ ARAÇ TÜRLERİNDE GEÇERLİ?

ÖTV Kanunu'na ekli listedeki kayıt ve tescile uygun taşıtlar;

1600 cm³ ya da altında motor silindir hamine sahip otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtları, ATV vb. taşıtlar (Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde 87.03 pozisyonunda yer alanlar)

Eşya taşımaya mahsus olarak, 2800 cm³ ya da altındaki motor silindir hacmine sahip kamyonet, pick-up, panelvan vb. taşıtlar (Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde 87.04 pozisyonunda yer alanlar)

Motosikletler (Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde 87.11 pozisyonunda yer alanlar)

ENGELLİ ÖTV İNDİRİMİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Engelli araç fiyatları seçtiğiniz araç modeline ve araç cinsine göre değişiklik göstermektedir. Sıfır engelli araç fiyatları ile 2. el engelli araç alımları arasında farklılıklar mevcuttur. Bu yüzden engelli araç alımı yaparken faydalanacağınız ÖTV indirimini hesaplamadan önce, almayı düşündüğünüz aracı belirlemeniz önemlidir. İnternet üzerinden bu hesaplamanızı kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Yukarıdaki linke tıklayarak engelli araç alımında faydalanacağınız ÖTV indirimini hesaplama motoruna ulaşabilirsiniz. Açılan ekranda üst kısımdaki 'Hesaplama Yöntemleri' sekmesine tıklayarak hesaplama yapacağınız aracın ÖTV oranını seçmelisiniz. Örneğin: %50 ÖTV indirimi, %60 ÖTV indirimi gibi. Daha sonra altındaki sekmede yer alan 'Aracın Fiyatını Buraya Girin' sekmesine almayı düşündüğünüz veya planladığınız araç fiyatını yazın. Araç fiyatını girdiğiniz zaman 'toplam' yazan kısımda 'Aracın İndirimli Fiyatı'nı hemen görüntülemiş olacaksınız.

Bu ekrandan almış olduğunuz fiyat aralıkları aracın ÖTV, KDV dahil liste satış fiyatıdır ve sınıra yakın fiyatlarda bayii karına göre 1 ila 5 bin TL arası değişiklik gösterebilmektedir.

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