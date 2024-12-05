Engelliler yerli araçlara yönlendirilecek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi kabul edildi. Engellilerin araç alımındaki ÖTV istisnasının kriterleri yeniden belirlendi. İhdas edilen madde ile engelli araç alımlarıyla ilgili ÖTV indirimlerine yönelik değişiklik yapıldı. Buna göre, Cumhurbaşkanı'na engelli araç alım istisnalarıyla ilgili "yerli katkı oranı, motor silindir hacmi, emisyon türü ve değerine göre topluca veya ayrı ayrı belirleme" yetkisi veriliyor. Madde gerekçesinde bu uygulamaya gidilmesinin sebebi olarak engellilerin ithal araçlara yönelmesi gösterildi.Gerekçede, "Yeniden değerleme oranındaki artış oranı, araçların piyasa satış fiyatındaki artıştan ve hatta ithal araçlar bakımından döviz kuru artış oranının çok üzerinde olduğundan, mevcut uygulama ile devam edilmesi halinde, daha önce piyasa satış fiyatı olarak kapsamda olmayan ithal araçların da kapsama gireceği görülmektedir. Bu durumun aynı zamanda araçların ithalatını da artırmak suretiyle cari açığı olumsuz yönde etkileyeceği açıktır" ifadeleri kullanıldı. Yüzde 90 ve üzeri engeli bulunanlar, 1 milyon 600 bin TL'ye kadar olan araçları ÖTV istisnası alabiliyorlar.İhdas edilen bir başka maddeyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın mücbir sebep uygulamalarına yeni düzen getirildi. 6 Şubat depremleri nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Hatay ile Gaziantep-İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 30 Aralık 2024 tarihi itibariyle mücbir sebep hali sona eren mükellefler için de altışar aylık dönemlerle bir yıl süre uzatımı yapıldı.