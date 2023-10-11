Erdoğan’dan fırsatçılığa karşı net duruş: Nefes aldırmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan önlemler neticesinde otomotiv piyasasında yaşanan spekülatif fiyat artışlarının ortadan kalkmaya başladığını belirterek, "Konut ve kira sektöründe piyasanın dengesini bozan fahiş fiyat artışlarına yol açan kişi ve kurumlara yönelik ağır yaptırımlar uygulayacağız" dedi. Fırsatçılık peşinde koşanlara nefes aldırmayacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Milletimizi haksız fiyat artışlarından, stokçuluktan, güvensiz ürünlerden ve aldatıcı ticari uygulamalardan korumaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Şura Salonu'nda 26. Geleneksel Tüketici Ödülleri Zirvesi'nde şunları söyledi:Tüm dünyada son 60-70 yılın en yüksek rakamlarına ulaşan enflasyon oranları bizleri de olumsuz etkiledi. Halen de etkiliyor. Herkes istihdam kaybına yol açmadan enflasyonu dizginlemeye yönelik politikalar uyguluyor. Biz bu muhataralı süreci son dönemde biraz daha ağır yaşadık. Küresel sıkıntılara tamahkârlık ve fırsatçılıktan kaynaklı fiyatlama davranışları eklenince yükümüz daha da arttı. Farklı bahanelerle vatandaşın lokmasına göz diken açgözlülerle karşılaştık. Yeni kabinemizin en öncelikli meselelerinden biri bu balonu söndürmekti.Attığımız kararlı adımlar sayesinde otomotiv piyasasında yaşanan spekülatif fiyat artışları ortadan kalkmaya başladı. Bir ay öncesine kadar güya araç kıtlığından dolayı fiyatlar sürekli artarken, bugün artık indirimleri hatta kampanyaları konuşuyoruz. Benzer tablonun konut ve kira fiyatlarında da yaşanacağına inanıyoruz. Burada da piyasanın dengesini bozanlara yönelik ağır yaptırımlar uygulayacağız.Adil, dürüst, özenli ve makul şekilde hareket etmeyerek fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız. Çimento ve hazır beton sektöründeki dengesiz fiyat artışlarını da yakın takibimize aldık. Fırsatçılık tespit edersek gereği neyse onu yapmaktan çekinmeyeceğiz.Ahilik teşkilatı aracılığı ile yüzyıllar önce tüketicinin hakları korunmaktaydı. Tüketiciyi aldatan, yanıltan ve onların haklarını gözetmeyenler pabucunun dama atılması suretiyle yaptırıma tabi tutulur ve teşkilattan dışlanırdı. Bizim nazarımızda tüketici hakkı aynı zamanda bir kul hakkı ve en temel insan hakkıdır. Bizi aldatan bizden değildir.Satın aldığı mal ve hizmetle ilgili tüketiciye 'Git nereye şikayet edersen et' diyen bir anlayışın ticari hayatta kalıcı olması mümkün değil. Bir dönem yaygın olan 'Satılan mal geri alınmaz' tabelalarının birçok yerde kaldırıldığını, kanunda tanınan hakların tüketicilere verildiğini görüyoruz. Milletimden bu fırsatçılara hak ettikleri cevabı gerektiğinde malını satın almayarak ve ahlaksızlığı ifşa ederek vermelerini istiyorum.Bu süreçte teftiş ve kontrol faaliyetlerimizi artarak sürdürüyoruz. Bu denetimler içerisinde yıllık hacmi 800 milyar TL'ye ulaşan ve genel ticarete oranı yüzde 17.7'ye yükselen, elektronik ticaret alanında faaliyet gösteren firmalar da yer alıyor. Burada ne serbest piyasa ekonomisinden taviz verecek ne de piyasada tekelleşmelerin ortaya çıkmasına göz yumacağız. Özellikle esnaf, tüccar ve KOBİ'lerimizi agresif ticaret hamleleri karşısında koruyacağız. 2022'de 600 bin tüketicinin satıcılarla yaşadığı sorunlar Tüketici Hakem Heyetleri vasıtası ile kolayca çözüme bağlandı.Program kapsamına, Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Belediye Başkanı olduğu dönemde Türkiye'de ilk defa Zabıta Tüketici Bürosu'nu açtığı güne ilişkin nostaljik tablo hediye edildi.Yazılı Basın Dalında Tüketici Ödülü'ne Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör layık görüldü. Güngör'e ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan takdim etti.Türkıye'de üretilen malların ve hizmetlerin kullanımı ülke ekonomisine ciddi katkı sağlarken, istihdamımızı artırıyor, en can sıkıcı meselemiz olan dışa bağımlılığı azaltıyor. Yerli üretimin önemi milletimiz tarafından günden güne çok daha iyi anlaşılıyor. Yurt içinde üretilen ürünleri tercih ettiğini belirten tüketicilerin oranı bir yıl içerisinde yaklaşık yedi puan artarak yüzde 69.2'ye yükseldi. Temennimiz milletimizin yurtiçi üretime yönelik teveccühün daha iyi bir noktaya gelmesidir.