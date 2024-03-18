Esnaf kredi kartı tarifesine geçti

Bankaların pos cihazı kullanan işletmelerden aldıkları komisyon oranını artırmasıyla esnaf, kartlı ödemelerde yeni bir boyuta geçti. Bakkaldan kasaba, kuaförden fotoğrafçıya birçok esnaf artık kredi kartı ücret tarifesi yayımlamaya başladı. Genellikle nakit ya da IBAN'a (Uluslararası Banka Hesap Numarası) havale isteyen esnaf, kredi kartıyla ödeme yapılması halinde ise ücrete yüzde 10 ila 30 arasında komisyon ekliyor. Bunu da dükkânına astığı "Nakit-kartlı ödeme" şeklindeki tarifelerle yayımlıyor.Örneğin İstanbul Eyüpsultan'da bir fotoğraf stüdyosunda 4'lü vesikalık ücreti nakitte 150 TL iken kredi kartında bu fiyat 180 TL. Taksim'deki bir esnaf lokantasında da 200 liralık menüde nakit ödeme talep edilirken kredi kartıyla ödenmesi halinde bunun ücreti 240 TL. İstanbul Kadıköy'de bir otoparkta bir saatlik park ücreti nakitte 100 TL iken kredi kartıyla ödenmesi halinde bu ücret 130 TL'ye çıkıyor. Birçok kuaför de artık kredi kartıyla ödeme yapılması halinde yüzde 20 fark talep ediyor. Bu ücret tarifesini de bazı kuaför ve güzellik salonları yayımlıyor.Kanunen esnafın kredi kartı ile ödemede fark istemesi yasak. Bu sorunun farkında olan esnaf, şu açıklamayı yapıyor: "Maliyetlerimiz çok arttı. Fiyat arttıkça ciro düşüyor. O nedenle yüzde 10-20 gibi kâr oranlarıyla çalışıyoruz. Kartla ödemede bu kâr da bankaya gidiyor, fark koymaya mecburuz." Bebek ürünleri satan bir esnaf da bankaların ödemeleri 45 gün sonra yaptığını, ertesi gün yapılan ödemelerde ise yüzde 5 komisyon alındığını belirterek, "Dün 19 bin TL'lik ürün sattık ve kredi kartından geçtik. Ertesi gün hesaba 17.900 TL geçti. Yani banka tek işlemden 1.100 TL aldı. Ürünlerin maliyeti çok yüksek. Düşük kârla satışları artırmaya çalışıyoruz. Ancak onu da bankaya veriyoruz" diyor.POS üzerinden gerçekleşen banka kartı veya kredi kartlı bir işlem sonucunda herhangi bir taksit yapılmasa da esnaf parasını bankadan 45 gün sonra alabiliyor. Peşin almak istediğinde ise komisyon ödemek zorunda. Bu da günlük 100 bin liralık bir ciro yapan esnafın, parasını peşin almak istediğinde bankaya 3 bin 500 lira ödeme yapması anlamına geliyor.TÜRKİYEEsnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, "Yüzde 4'ü aşan komisyon oranları var. Ayrıca bankalar POS cihazlarına bakım-onarım adı altında da ayrı ücretler kesiyor. Esnaf artık bankalara çalışıyor" dedi. Bu sorunu Ticaret Bakanlığı ve Bankalar Birliği'ne ilettiklerini ve kamu bankalarının komisyon oranlarını yüzde 2.39'a indirdiği anlatan Palandöken, "Ancak özelde böyle bir adım yok. Devletin bir taban ve tavan ücret koymasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.