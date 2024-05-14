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Haberler Ekonomi Haberleri Et fiyatlarını düşürecek proje! Tarım Kredi Grubu Genel Müdürü Hüseyin Aydın A Para'da duyurdu
Giriş Tarihi: 14.5.2024 21:14 Son Güncelleme: 14.5.2024 21:17

Et fiyatlarını düşürecek proje! Tarım Kredi Grubu Genel Müdürü Hüseyin Aydın A Para'da duyurdu

Tarım Kredi Grubu Genel Müdürü Hüseyin Aydın, A Para'da "Ekonomi Masası" programının konuğu oldu. Önemli açıklamalar yapan Aydın, et fiyatlarını düşrecek projeyi de duyurdu.

Et fiyatlarını düşürecek proje! Tarım Kredi Grubu Genel Müdürü Hüseyin Aydın A Para’da duyurdu

Tarım Kredi Grubu Genel Müdürü Hüseyin Aydın, A Para'da "Ekonomi Masası" programında Özlem Doğaner ve Dilek Güngör'e konuk oldu. Trakya'da hayata geçirilecek hayvancılık tesisi ile et fiyatlarına önemli bir düşük olmasını beklediğini belirten Aydın, tesisin 20 bin baş hayvan kapasiteli olduğunu vurguladı.

Hüseyin Aydın'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Biz fiili bir hayvancılık yapmıyoruz. Ancak üyelerimiz yapabilir, başka türlü yapamayız. Düşündük ve şöyle bir şeye karar verdik. Trakya, hayvancılık için özel bir bölge. Bize Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1300 dönümlük bir yeri bize kiraladılar. Burada 20 bin baş kapasiteli bir tesis yapıyoruz.

Sperma ve embriyo işi yapacağız burada. Yılda 1 milyon ton dışarıdan sperma alınıyor. Biz bunu burada üreteceğiz hem ithalatı kısmış olacağız hem de daha ekonomik yapmış olacağız. Normal bir sığın yılda 1 kez doğum yapıyormuş ama bu embriyo transferi ile 15-20 doğum olabiliyor. Buradan yıllık 5-10 bin anaç hayvan çıkacak. Biz bunları vatandaşa vereceğiz. Bunlardan erkek olanları da besi için kullanacağız. Bu tesisi hayata geçireceğiz.

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Et fiyatlarını düşürecek proje! Tarım Kredi Grubu Genel Müdürü Hüseyin Aydın A Para'da duyurdu
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