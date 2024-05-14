Et fiyatlarını düşürecek proje! Tarım Kredi Grubu Genel Müdürü Hüseyin Aydın A Para’da duyurdu

Tarım Kredi Grubu Genel Müdürü Hüseyin Aydın, A Para'da "Ekonomi Masası" programında Özlem Doğaner ve Dilek Güngör'e konuk oldu. Trakya'da hayata geçirilecek hayvancılık tesisi ile et fiyatlarına önemli bir düşük olmasını beklediğini belirten Aydın, tesisin 20 bin baş hayvan kapasiteli olduğunu vurguladı.

Hüseyin Aydın'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Biz fiili bir hayvancılık yapmıyoruz. Ancak üyelerimiz yapabilir, başka türlü yapamayız. Düşündük ve şöyle bir şeye karar verdik. Trakya, hayvancılık için özel bir bölge. Bize Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1300 dönümlük bir yeri bize kiraladılar. Burada 20 bin baş kapasiteli bir tesis yapıyoruz.