Ev, arsa alımında vatandaşa dijital kolaylık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'nin dijital haritası olan Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'nu tüm vatandaşların hizmetine açtı. 630 coğrafi veri katmanına sahip portal sayesinde kullanıcılar, istedikleri bölgenin altyapı hizmetlerini, ulaşım olanaklarını, yeşil alanlarını ve su kaynaklarını tek tıkla görebilecek. Bu ve benzeri çok sayıda veriye sahip platform, akademi ve iş dünyasına da büyük kazanımlar sağlaması bekleniyor. Bakanlık tarafından e-Devlet'e entegre edilen Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu, sene başında kamu kuruluşlarının kullanımına sunulmuştu. Başarıyla kullanılan sistem, kontrollü erişim ile tüm vatandaşların kullanımına açıldı. Platform sayesinde vatandaşlar, akademisyenler, özel sektör ve kurumlar, kamuya ait coğrafi verilere e-Devlet entegrasyonu ile tek noktadan, bürokrasiye takılmadan, hızlı ve güvenli şekilde erişebilecek.

NELER KAZANDIRACAK?

Arsa almak isteyenler konumlarını girdikten sonra arsanın bulunduğu bölgenin planlarına, elektrik ve su gibi altyapı hizmetlerinin durumuna tek tıkla ulaşabilecek. Yine kırsalda tarım arazisi bulunan bir vatandaş, arazinin çevresindeki su kaynaklarının konumunu, toprak türünü kolayca öğrenebilecek. Ev almak isteyenler ise bir mahallenin yeşil alanlarını, parklarını ve ulaşım altyapısını harita üzerinde anlık olarak görebilecek.

DEPREM RİSKİNİ DE GÖSTERİYOR

Bir bölgenin deprem riski, heyelan alanları, dere yatakları gibi hayati coğrafi bilgiler de bu sistemde yer alıyor. Bu sayede olası bir afette çalışmaların en doğru ve hızlı şekilde yönetilmesi sağlanıyor. Kamu kurumları ile yerel yönetimlerin coğrafi verileri bu sistemde yetki bazlı paylaşılıyor. Böylece kamu kurum ve kuruluşlarının imar planlamasından afet yönetimine, ulaşımdan çevresel etki analizlerine kadar birçok hizmeti hızlı ve doğru şekilde hayata geçirmesine katkı sunuluyor.

NASIL GİRİLİR?

Vatandaşlar e-Devlet kullanıcı bilgileriyle www.tucbs. gov.tr ve turkiye.gov.tr adresleri üzerinden Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'na giriş yaparak hizmetten yararlanabilecek.