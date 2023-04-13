Evini kendi yapana 1.2 milyonluk kredi

Yüzyılın afeti olan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yapı stokunu güvenli hale getirebilmek için kentsel dönüşüm seferberliği hız kazanıyor. Vatandaşa sunulan kira yardımlarındaki artışın ardından dönüşüm kredilerinde de iyileştirme yoluna gidildi.İş yeri ve konut güçlendirme kredisi için devlet faiz desteği dün Resmi Gazete'de duyuruldu. Karara göre kentsel dönüşümde yapım, edinme ve güçlendirme kredilerine faiz desteği verilebilmesi için tahliye veya yıkım tarihinden itibaren bankaya yapılacak başvuruların süresi bir yıldan üç yıla çıkarıldı. Tek konutun yapımı için 840 baz puan faiz desteği verilecek. Birden fazla konut için ise 720 baz puan faiz desteği verilecek. İşyeri edinme ve yapım kredisi içinse 480 baz puanlık destek verilecek.Kentsel dönüşüm kredisi kapsamında kredi üst limitleri, konut yapım ve konut edinme kredilerinde 600 bin TL'den 1 milyon 250 bin TL'ye yükseltildi. 600 baz puan olan faiz desteği ise 840 baz puana çıkarıldı. Böylece yüzde 1.49 faiz oranı üzerinden vatandaşın ödeyeceği oran yüzde 0.79'a (ilk konutta) inecek. Daha sonraki konutlar için en fazla 3 milyon liraya kadar yüzde 0.60 devlet desteğiyle vatandaşın ödeyeceği oran yüzde 0.89 olacak.240 bin lira olan güçlendirme kredisi de 320 bin liraya yükseltildi. Güçlendirmede yüzde 0.50 devlet desteğiyle vatandaş yüzde 0.99 oran üzerinden kredi kullanabilecek. İşyeri yapım kredisinde 600 bin lira olan üst limit 800 bin liraya yükselirken, işyeri edinme kredisinde 250 bin lira olan tutar 350 bin liraya çıktı. İşyeri kredilerinde devlet desteği yüzde 0.40 olarak uygulanacak, hak sahibi yüzde 1.09 oran üzerinden kredi ödeyecek.Vade süresi konut kredileri için 10 yıl, işyeri kredileri için 7 yıl olacak.Kredi başvuruları yıkım tarihinden itibaren 3 yıl içinde yapılabilecek. Bu oranlar kamu bankalarında sunulacak.* Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yetkilendirdiği denetim kuruluşlarına başvuru yaparak, binanın risk tespiti yaptırılacak.* Tespit sonrasında bina riskli ise dönüşüm süreci başlıyor. Binaların yıktırılması için maliklere 60 gün süre veriliyor. Bu süre içinde bina yıktırılmamış ise 30 günden az olmak üzere ek süre tanınıyor. Sonrasında ise elektrik, su, doğalgaz kesiliyor ve yıkım gerçekleşiyor.* Kredi desteği için binanın anlaşma ile tahliye edilmesi şartı aranıyor.* Hak sahibi vatandaşların 3'te 2 çoğunlukla dönüşüm için bir müteahhit firma ile yapım ya da kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalaması gerekiyor.* Yeni yapım sürecine giren vatandaş bakanlıkla protokol imzalayan bankalara başvuru yaparak kredi imkânına kavuşuyor.* Geri ödemesi gerçekleştirilmeyen krediler için faiz desteği ödemeleri durduruluyor.