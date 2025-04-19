Evlenecek çiftlere yüzde 40’a varan beyaz eşya indirimi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin konuştu. Göktaş, Aile Yılı kapsamında yapılacak olan doğum yardımı ödemelerine mayıs ayında başlanacağını açıkladı.

KREDİYE 91 BİN BAŞVURU

2025'in 'Aile Yılı' ilan edildiğini hatırlatan Göktaş, bu kapsamda hayata geçirilen ve 81 ile yaygınlaştırılan Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin bilgi verdi. Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu'na 91 bin 179 çiftimiz başvurdu. Evlilik öncesi eğitim programlarımızla da onları evlilik yolunda desteklemeye devam edeceğiz" dedi. Gençlere daha fazla nasıl destek olabilecekleri konusunda çalıştıklarını belirten Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle beyaz eşya ve ev eşyası maliyetli. Firmalarımıza teşekkür ediyorum. Bazı firmalarımızla önümüzdeki günlerde protokol imzalayacağız, yüzde 40'a varan indirimler sağlayacaklar. Ben de özel sektöre seslenmek istiyorum, Aile Yılı'na destek olmak isteyen firmalarımızla iş birliği yapmak, gençlere evlilik yolunda destek olmak, bu protokol kapsamına onları dahil etmekten mutluluk duyarız."

DOĞUM DESTEĞİ MAYISTA HESABA YATIRILACAK

Türkiye'de doğurganlığın azaldığını vurgulayan Göktaş, "Nüfusun kendini yenileme oranı 2.1'dir. Bu kritik eşiktir. Yani nüfus kendini yenileyemiyor. Bu da şunu gösteriyor; yaşlanıyoruz" şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aile Yılı'nda açıkladığı bir diğer müjdenin de 'doğum destek sistemi' olduğunu dile getiren Göktaş, Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen ve başvuruları 8 Nisan'dan itibaren e-Devlet üzerinden alınmaya başlandığını duyurdu. Göktaş, 1 Ocak itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık bin 500 lira, üçüncü çocuğa ise aylık 5 bin lira destek verileceğini hatırlattı. Ödemelerin annenin hesabına çocuk beş yaşını tamamlayana kadar kesinti olmadan yatırılacağının altını çizen Göktaş, "Bu sabah 9 itibarıyla 169 bin 921 başvuru aldık. İlk ödemeyi mayıs ayında annelerin hesabına yatıracağız. 15 bin 597 ailemiz bu yıl itibarıyla dünyaya gelen her bir çocuğu için bu destekten faydalanacak. En çok başvuru İstanbul'dan, ikincisi Ankara, üçüncüsü Şanlıurfa'dan" ifadelerini kullandı. ANKARA