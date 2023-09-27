Evlenecek gençlere 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz kredi

CUmhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evlilik hayali kuran gençlere Kabine Toplantısı'nın ardından verdiği evlilik kredisi müjdesi milyonlarca gencin yüzünü güldürdü. Aile ve Gençlik Bankası finansmanıyla sağlanacak olan evlilik kredisinin ana hatlarını SABAH açıklıyor. Evlilik kredisiyle yuva kurma hayali kuran gençlere 48 ay vadeli faizsiz 150 bin liralık kredi desteği sunulacak. 24 ay geri ödemesiz sağlanacak evlilik kredisiyle gençlerin yuvasını devlet kuracak. Başta kamu bankaları olmak üzere programa destek amacıyla aracı olmak isteyen bankalar üzerinden ödemeler sağlanacak.Finansmanı Aile ve Gençlik Bankasıyla sağlanacak olan evlilik kredisinden ilk kez evlenecek gençler yararlanabilecek. Son 21 yılda gençlerin her daim yanında olan ve sorunlarına çözüm üreten hükümet, evlilik hayali kuran gençlere 150 bin liraya kadar faizsiz kredi imkânı sağlayacak. Hükümet tarafından ilk kez evlenecek gençlere sağlanacak evlilik kredisi, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay vadeyle verilecek. Aile Koruma Kalkanı Programının finansmanı uluslararası standartlarda dijital olarak çalışacak Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak. Sosyal yardım amaçlı kullanılacak olan Bankanın ana gelir kaynağı, Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz, petrol ve madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmı olacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı ardından açıkladığı evlilik kredisi müjdesinin ilk olarak pilot il seçilen deprem bölgelerinde yapılacağını duyurmuştu. Deprem bölgesinde yaşayan depremzede gençler, evlilik kredisinden düzenlemenin Meclis'ten geçmesinin ardından yararlanabilecek.