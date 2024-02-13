Evlilik kredisi başvuruları yarın başlıyor: Genç çiftlere faizsiz 150 bin lira destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evlilik hayali kuran gençlere müjdesini verdiği Aile ve Gençlik Fonu üzerinden verilecek evlilik kredisinin başvuruları yarın başlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik kredisi başvuru şartları arasında yaş aralığının 18-29 olması gerektiğinin de yer aldığını açıkladı.Yeni evlenecek gençlere verilecek 48 ay vadeli, faizsiz 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi imkânı, pilot il olarak 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerde başlayacak. Aile müessesesinin desteklenmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve girişimlerine destek sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu evlilik kredisi, başta kamu bankaları olmak üzere programa destek amacıyla aracı olmak isteyen bankalar üzerinden ödenecek. Yarın başlayacak olan başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi aile.gov. tr adresinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.Göktaş da önceki gün toplanan Kabine toplantısının ardından evlilik kredisine ilişkin ayrıntıları açıkladı. Göktaş, evlilik kredisine başvuracak gençlerin yaşlarının 18-29 olması ve 30 yaşından gün almamış olması gerektiği bilgisini verdi. Fondan yararlanmak isteyen gençlerin resmi nikahtan en az 2 ay, en fazla 6 ay önce başvuru yapmaları gerekiyor. Aile ve Gençlik Fonu'ndan ilk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki gençler yararlanabilecek. Ayrıca başvuracak genç çiftlerin gelir toplamının brüt 2 asgari ücreti aşmaması gerekiyor. Brüt asgari ücret 20 bin TL seviyesinde bulunuyor. Evlilik eğitimini 2013'ten bu yana sürdüren Bakanlık, evlilik çağına gelmiş ve aile kurmak amacıyla bir araya gelen çiftlerin evlilik hayatına hazırlanmalarını sağlamak amacıyla Evlilik Öncesi Eğitim Programı'nı hayata geçiriyor. Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanmak isteyen gençlerin de katılacağı eğitimin içeriği uzun ömürlü ve sağlıklı ilişkilerin kurulma yöntemleri ile çiftlerin evlilik boyunca sağlıklı iletişim kurmaları başlıklarından oluşuyor.30 yaşından gün almamış olmak.Resmi nikâhtan en az 2 ay önce başvuru yapmak.Gelir toplamının 2 brüt asgari ücreti aşmaması.AİLE ve Gençlik Fonu'nda pilot bölge olarak deprem bölgesinin belirlendiğini ifade eden Göktaş, "Fonu oluştururken uluslararası kriterlerden faydalandık. Ancak deprem bölgesi için şartları özellikle esnettik, farklı tuttuk. İlk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki gençlerimizin başvurularını alacağız. İlerleyen süreçte ise programı bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız. Aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkânı sunacağız. Gençlerimiz bu destekle aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek" dedi. Değerlendirmelerin ardından gerekli şartları taşıyanların fondan yararlanacağını aktaran Göktaş, "Fondan yararlanacak gençlerimizin Bakanlığımızın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanması ve evlilik sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmesi gerekiyor. Bu fonla Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız" açıklamasında bulundu.