EYT ile emekli olmayana toplu para

Sosyal Güvenlik Kurumu, EYT genelgesiyle, emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinden yararlanamayanlara toptan ödemesi (prim iadesi), prim borçlanması, birden fazla sosyal güvenlik kurumu kapsamında çalışanlar konusuna açıklık getirdi. Genelgeye göre, resen emekli edilen kamu personeli de EYT Yasası'ndan yararlanabilecek. Borçlanma ya da çalışarak emeklilik primini tamamlayamayanlara toptan ödeme yapılacak. Hizmet borçlanması ile isteğe bağlı sigorta primleri de aynı kapsamda değerlendirilecek. Askeri memur, subay, gedikli erbaşlar hakkında ahlak noktasında hüküm, yetersizlik, disiplin nedenleriyle sicilleri veya askeri mahkemelerce verilecek kararlar üzerine yasanın yayımlandığı 3 Mart ve sonrasında işten ayrılması durumunda emeklilik hakkından yararlanılabilecek. Bu kapsamdaki kadın ve erkek personelde 25 yıl hizmet koşulu aranacak. Hizmet süresi 25 yıldan az olanlar için toptan ödeme işlemi (prim iadesi) gerçekleştirilecek.