EYT SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin’den peşe peşe EYT mesajı! Emeklilikte yaşa takılanlar için tarih verildi

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KABİNE TOPLANTISI SONRASI EYT AÇIKLAMASI!

2022 yılının son Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı bugün gerçekleşti. Kabine Toplantısı saat 15:30'da başladı ve yaklaşık 4 saat sürdü.

"YIL BAŞINDAN ÖNCE EYT'Yİ GÜNDEMDEN ÇIKARACAĞIZ"

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, EYT ile ilgili "Yılbaşından önce gündemden çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

"BU HAFTA AÇIKLAYACAĞIZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı EYT açıklaması sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi için "Bu hafta açıklayacağız" derken, EYT yaş şartı ve sınırı konusuna değinerek yine o gün açıklayacaklarını kaydetti.

Bilgin, "Seçim sonrasına kaldı gibi iddialar hakkında ne diyorsunuz?" sorusuna ise, "Yok öyle bir şey. Bu hafta açıklanacak" vurgusunu kullandı.