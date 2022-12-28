Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:57
CANLI YAYIN | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması! Canlı izle 28.12.2022 | 19:58
01:57
00:44
Minibüs ile halk otobüsünün çarpıştığı feci kaza kamerada | Video 28.12.2022 | 19:36
05:28
01:13
57:29
04:56
Bakan Soylu: "Terörle iltisaklı 505 kişiyi İmamoğlu işe almıştır" | Video 28.12.2022 | 16:26
01:27
56:32
01:01
Bakan Soylu: "Zorlu süreç sonrası kamuyu terörden arındırdık" | Video 28.12.2022 | 15:44
04:24
Melih Altınok | Bu iktidar resmen oy için çalışıyor yahu! 28.12.2022 | 15:15
02:40
Engin Ardıç | Acınası ezikler 28.12.2022 | 15:13
03:45
Mehmet Barlas | Seçim tarihi 14 Mayıs mı? 28.12.2022 | 15:10
01:48
00:35
Toplu ulaşım vaadi hatırlatılan İmamoğlu o soruya cevap veremedi | Video 28.12.2022 | 12:56
04:56
Arap Yarımadası’na dolu ve kar yağdı | Video 28.12.2022 | 00:01
04:03
00:40
Erbil yakınlarında petrol rafinesinde yangın | Video 27.12.2022 | 21:31
02:56
A Haber CANLI YAYIN HD İzle | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan canlı yayında EYT açıklaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını CANLI YAYIN izlemek için aşağıdaki video alanına tıklayınız...
AHaber CANLI YAYIN