Son dakika EYT Haberleri...Emeklilikte yaşa takılanlar için nefesler tutuldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenleme ile ilgili son toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de katıldı. Artık EYT şartları ile ilgili açıklamanın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılması bekleniyor.
SON DAKİKA HABERİ | EYT'DE KRİTİK TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplantı yapıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EYT İÇİN DOĞRUDAN TALİMAT
Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan çalışma tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yaş şartını kaldıran ve 1999 düzenlemesi öncesi hakları sigortalıya sağlayacak tek formül üzerinde yoğunlaşarak çözüm rotasını çizdi. Buna göre EYT'ye tabi olacaklar prim ve sigortalılık süresini doldurduğu anda emeklilik hakkı elde edecek.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 3'LÜ EYT zirvesi! Emeklilikte yaşa takılanlar için kritik tarih belli oldu | Video
Gelen son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırladığı EYT taslağı bu şekilde iken gerçekleşen 3'lü zirvede EYT çalışmasında yaş şartı da masaya yatırıldı. Özellikle işveren tarafından gelen talep dikkate alındı. 2 milyon kişinin biranda emekli edilmesinin işveren ve bütçe üzerinde ağır yük oluşturması nedeniyle yaş şartı yeniden gündeme geldi. Kadınlarda 48 erkeklerde ise 50 yaş şartı konuşulan yaş aralıkları oldu.
EYT'DE YAŞ ŞARTI İÇİN SON KARARI BAŞKAN ERDOĞAN VERECEK
Son kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Aralık 2022 tarihinde Kabine Toplantısı'nın ardından vermesi bekleniyor.
EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığındaki toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı katıldı. Toplantıda EYT düzenlemesine ilişkin son durum değerlendirildi. Düzenlemenin ilerleyen günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.
EYT YASASI İÇİN 1 OCAK 2023 TARİHİ MİLAT OLACAK
2022 yılının ikinci yarısında çalışmaları hızlanan EYT düzenlemesinin Aralık ayında Meclis'e gelmesi bekleniyor. Kamuoyunda 'emeklilikte yaşa takılanlar' olarak bilinen vatandaşlardan ilk etapta 1,6 milyonu aşkın kişi emekli olacak. EYT yasasının geçerlilik tarihinin ise 1 Ocak 2023 olarak düzenlenmesi bekleniyor.
EYT ŞARTLARI NELER?
8 Eylül 1999 düzenlemesi öncesinde sigorta girişi olan SSK'da 5.000 günü doldurmuş kadınlar için 20 yıl erkekler için ise 25 yıl sigortalılık süresi bulunuyordu. Yine Bağ-Kur'da ise sigortalılık süresi sabit olmak üzere kadınlar için 7.200 gün erkekler için ise 9.000 gün prim şartı bulunuyor.
SİGORTALILIK SÜRESİ KADINLARDA DOLDU
Sigortalılık süresi kadınlarda 8 Eylül 2019 tarihinde doldu. Erkeklerde ise bu süre, 8 Eylül 1999'ta sigorta girişi olan son erkekte 8 Eylül 2024'te dolacak.
Sigortalık süresinde bir değişiklik olmayacağından, milyonlarca EYT'li için emeklilik hesabı prim şartı etrafında şekillendi.
PRİM VE YIL ŞARTINI TAMAMLAYAN KADEMEK KADEME EMEKLİ OLACAK
EYT yasası ile 1999 düzenlemesi öncesi şartlara dönülürse prim ve yıl şartının SSK ve Bağ-Kur'lu için bu şekilde olması bekleniyor. Prim günü ve sigortalılık süresini (Yıl) dolduramayan EYT'liler ise şartları tamamladıkları zaman emekli olabilecek.
EMEKLİ OLMANIN ANAHTARI 'PRİM GÜNÜ'
Daha öncede bahsettiğimiz gibi EYT yasasına tabi olmak emeklilik için yeterli olmayacak. Sigortalılık süresi ve prim günü eksiği olan EYT'liler bunları tamamladıktan sonra başvurmaları halinde emeklilik hakkı kazanacak. Bu minvalde primi günü emekli olabilmek için yegane unsur olarak dikkat çekiyor.
EYT'LİYE 3 TABLODA EMEKLİ YAPACAK RAKAMLAR
Milyonların en çok merak ettiği; emeklilik bekleyen SSK ve Bağ-Kur'luları hak sahibi yapacak, prim günü, sigortalılık süresi gibi şartları içeren tablolarla, 'Eksik primi olanlar ne yapacak, EYT ile kısmi emeklilik nasıl olacak' soruları geliyor.
1999 DÜZENLEMESİ ÖNCESİ SİGORTA GİRİŞİ OLAN SSK'LILAR DİKKAT!
Mevcut durumda 1999 öncesi sigorta girişi olan vatandaşların emeklilik şartlarına bakacak olursak; 4A SSK dediğimiz kategoride yer alan kadınlar ve erkeklerin 20 ve 25 yıl sigortalılık süresiyle 5.000 ila 5.975 gün primi tamamladıklarında emeklilik için yaşı beklediğini görüyoruz.
Yaş şartı ne burada? Erkeklerde 44-58 yaş arası, kadınlarda ise 38-56 yaş aralığı. Burada yaş şartını kaldırdığımızda diğer şartlar sabit olacak şekilde 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar emekli olabilecek.
EYT İÇİN DETAYLAR ARALIK AYI İÇERİSİNDE NETLEŞECEK
Tabloya dikkatle baktığınız zaman 5.000 gün ibaresi kalın harflerle vurgulandı. Çünkü 1999 düzenlemesi öncesi prim şartı SSK'da hem kadınlar hem de erkekler için 5.000 gündü.
Yaş şartı kalkıyor ve sigortalılık süreleri de 20 ve 25 yıl olarak kalıyor. Peki prim 5000 gün mü yoksa mevcut yürürlülükteki yasayla 8 Eylül 1999 öncesi sigortalıları kapsayan kademeli olarak 75'er gün şeklinde artan 5000 ila 5975 gün sistemi mi olacak? İşte tam buradaki detaylar Aralık ayında netleşecek.