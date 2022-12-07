BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EYT İÇİN DOĞRUDAN TALİMAT

Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan çalışma tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yaş şartını kaldıran ve 1999 düzenlemesi öncesi hakları sigortalıya sağlayacak tek formül üzerinde yoğunlaşarak çözüm rotasını çizdi. Buna göre EYT'ye tabi olacaklar prim ve sigortalılık süresini doldurduğu anda emeklilik hakkı elde edecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 3'LÜ EYT zirvesi! Emeklilikte yaşa takılanlar için kritik tarih belli oldu | Video

Gelen son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırladığı EYT taslağı bu şekilde iken gerçekleşen 3'lü zirvede EYT çalışmasında yaş şartı da masaya yatırıldı. Özellikle işveren tarafından gelen talep dikkate alındı. 2 milyon kişinin biranda emekli edilmesinin işveren ve bütçe üzerinde ağır yük oluşturması nedeniyle yaş şartı yeniden gündeme geldi. Kadınlarda 48 erkeklerde ise 50 yaş şartı konuşulan yaş aralıkları oldu.

EYT'DE YAŞ ŞARTI İÇİN SON KARARI BAŞKAN ERDOĞAN VERECEK

Son kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Aralık 2022 tarihinde Kabine Toplantısı'nın ardından vermesi bekleniyor.