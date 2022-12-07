Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 3'LÜ EYT zirvesi! Emeklilikte yaşa takılanlar için kritik tarih belli oldu | Video
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Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT yasası için geri sayım başladı. Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenleme ile ilgili son toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapıldı. Toplantı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin katılımıyla gerçekleşti. EYT'de taslak çalışmalar tamamlandı. Son karar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın olacak.