EYT’de çalışana prim işverene kıdem desteği

Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin yasal düzenlemenin Meclis'e gelmesi heyecanla beklenirken, hem çalışan hem işverenin yüzünü güldüren iki müjdeli haber geldi. EYT'li olup da çalışmaya devam edenler için de normal çalışanlarda olduğu gibi 5 puanlık sosyal güvenlik prim desteği verilecek. İşverenlere emeklilik hakkı kazananların kıdem tazminatını ödemesi konusunda Kredi Garanti Fonu aracılığıyla kredi desteği sağlanacak. Beş puanlık indirimle işverenin maliyeti yüzde 19.5'a inecek.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile üç saatlik görüşmede EYT, asgari ücret, belediye borçlarının yapılandırılması başta olmak üzere gündemdeki konular değerlendirildi. EYT'li çalışana prim desteği ve işverene kıdem tazminatı desteği bu görüşmede netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol'la asgari ücret görüşmelerine ilişkin takvimi belirlemek için dün bir araya geldi. Bu toplantı öncesinde TİSK Başkanı Akkol, Bakan Bilgin'e işverenlerin EYT konusundaki beklentilerine ilişkin çalışmayı sundu.Emekli olacak çalışanların aynı anda emekli olması durumunda ciddi finansman yükünün söz konusu olacağını belirten Akkol, "Bakanımız KGF'den uygun kredi ile işverenlerin yalnız bırakılmayacağını açıkladı. Yüzlerce kişinin aynı anda emekli olması durumunda iş sağlığı ve güvenliği etkileyecek durumlar ortaya çıkabiliyor. Planlama dâhilinde olunması gerekiyor. Bu konuda ise henüz somutlaşan bir durum yok" diye konuştu.Kıdem tazminatı için KGF'den uygun faizli kredi kullandırılmasına ilişkin ayrıntıları Hazine ve Maliye Bakanlığı belirleyecek. EYT yasası Meclis'ten çıkar çıkmaz Hazine destekli kredi uygulaması da devreye alınacak. EYT yasasıyla, emekli olanların işe devamı durumunda normal çalışanlara göre ortaya çıkan 5 puanlık prim farkı kaldırılacak.TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını 7, ikincisini de 14 Aralık'ta yapacağını açıkladı. TİSK Başkanı Özgür Akkol da asgari ücret konusunda, "Ortak mutabakat devam etmeli" dedi. Asgari ücret zammında kasım, aralık enflasyonu kadar yüzde 122.9 olarak açıklanan ve "yeniden değerleme oranı" da belirleyici olacak.