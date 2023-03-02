EYT’lilere büyük kolaylık: Aylık bağlamada süre kısalacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasına sunulan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte başvurular başlayacak. Normalde 15-20 günlük sürede biten aylık bağlama işlemleri saatler içinde tamamlanabilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu, emeklilik işlemlerinin hızlanması, aylığın kısa sürede bağlanması için "emekli olabilir" yazısı alma zorunluluğunu kaldırıyor. Mevcut sistemde emekli olacak çalışanın Kurum'dan emekliliğe hak kazandığını gösteren bir yazı alarak işlemleri başlatması gerekiyor. Bu uygulama ile iş yoğunluğu azalacağı gibi emekli aylığı bağlanması süreci de hızlanacak.Sigortalının beyanına göre çıkış yapılarak emekli koşulları oluşanlara e-Devlet üzerinden online emekli aylığı bağlanacak. Başvuru dilekçesinin kabulünün ardından izleyen ay başından itibaren (1 Nisan) ilk aylığa hak kazanılacak.İlk defa emekli aylığı bağlanacaklara, çalışma hayatı boyunca SGK'ya bildirilen prime esas kazançların güncel tutarı üzerinden maaş bağlanıyor. 2008 yılından sonraki yıllara ait kazançların güncel tutarı da TÜFE artışının yüzde 100'ü ile milli gelir artışının yüzde 30'u esas alınarak belirlenen güncelleme katsayısına göre hesaplanıyor. Mart ayında dilekçe veren EYT'lilere 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere aylıkları bağlanacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı büyüme oranı ve temmuz zammı da yansıyacak. Aylıklarda yıllık yüzde 5.6 olarak açıklanan büyüme oranının yüzde 30'u oranında artış olacak.Yasa'nın Meclis görüşmelerinde kademeli prim uygulamasında değişikliğe gidilmedi. Kadın 20, erkek 25 yıl sigortalı olma hesabında bu yılların başlangıcında sigorta girişi 16,17 yaş olanlar için 18 yaş sonrası esas alınacak. Emeklilik için birinci adımda işten ayrılmak gerekiyor. Sonra online emeklilik talebinde bulunulacak.