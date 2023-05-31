EYT’lilere kıdeme göre yıllık izin güvencesi

EmeklilikteYaşa Takılanlar (EYT) yasasıyla emekli olanların da "Ücreti, hafta tatili, yıllık izni" İş Kanunu'yla koruma altında bulunuyor. Çalışanların yıllık izne hak kazanmasında bir yıllık çalışma süresi dikkate alınıyor. EYT kapsamında emekli olup çalışmaya devam edenlerin yıllık izinleri de kıdeme göre belirlenecek. Yıllık izinler asgari, hizmet süresi 1 yıldan 5 yıla olanlara 14 gün, 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 gün, 15 yıldan fazla olanlara 26 günden az olmayacak. Bu süreler iş sözleşmelerine göre daha fazla olabiliyor.EYT kapsamında emekli olup izin paralarını almadan aynı işyerinde devam edenler için de bu süreler geçerli olacak. İzin paralarını alıp aynı işyerinde devam edenler için ise izin süresi 14 günden başlayacak. Bireysel, toplu iş sözleşmesiyle cumartesi, pazar hafta tatili belirlendiyse her iki gün yıllık izin süresinden sayılmayacak. Çalışan isterse yıllık izninin bir bölümünü 10 günden aşağı olmamak üzere kullanabilecek. Çalışanlar izinlerini bölerek kullanabilecek. Yıllık iznin bir parçası 10 günden az olmamak kaydıyla bir seferde, kalan izin süresi de bölünerek kullandırılabilir. Çalışan EYT'liler yıllık izin kullanırken işverenden yol izni isteyebilir ve 4 gün ücretsiz yol izni kullanabilir.Kullanılmayan izin ücretleri son brüt ücret üzerinden hesaplanır. Çalışan izne çıkmadan işverenden avans isteyebilir. İşveren de bu avansı çalışana ödemek zorunda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na dilekçe ile yazılı olarak ya da Alo 170'i arayarak yasal haklarının korunmasını talep edebilir. Çalışanın onayı olsa bile tatil, yıllık izinlerden vazgeçilemez. Bayramlar, hafta tatilleri, genel tatiller izin süresinden sayılmıyor. Eğer izin süresi tatil günlerine denk geldiyse izin süresi sonuna eklenir.