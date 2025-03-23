Faturada şeffaf dönem başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik dağıtım şirketlerine resmi yazı gönderdi. 1 Nisan'dan itibaren konutlara ait elektrik ve doğalgaz faturalarında, devletin sağladığı destek tutarı kalem kalem gösterilecek.Yeni sistemle birlikte faturalar, tüketicinin gerçek enerji maliyetini, buna uygulanan devlet desteğini ve son olarak ödenecek net tutarı ayrı ayrı gösterecek. Vatandaşlar, hangi kalemde ne kadar destek aldığını şeffaf şekilde görebilecek. Uygulama konut aboneleri için geçerli olacak. Ticarethane, sanayi ve üretim amaçlı aboneler bu bilgilendirmeden yararlanamayacak. Elektrikte, aylık 417 kilovatsaatin altında tüketim yapan konut kullanıcılarına düşük tüketim kademesinde yüzde 60, yüksek kademede ise yüzde 40 oranında destek veriliyor. Doğalgazda ise konutlara yüzde 65'e varan devlet katkısı sağlanıyor. Yeni düzenlemeyle bu katkılar faturada görünecek.