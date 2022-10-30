Finansın yol haritası Turkuvaz’da çizilecek

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye'nin ekonomi kanalı A Para tarafından düzenlenen "2. Finansın Geleceği Zirvesi" yarın Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek. Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati'nin katılacağı Zirve'de 'Bankacılık Sektörünün Bugünü ve Yarını', 'Büyümede Bankacılığın Rolü ve Geleceği', 'Sermaye Piyasalarında Dönüşüm', 'Sermaye Piyasalarının Geleceği', 'Bankacılık Dışı Finans' konuları derinlemesine konuşulacak ve özel oturumlarda sektörün önde gelen isimleri görüşlerini paylaşacak.A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in açılış konuşmasıyla başlayacak '2. Finansın Geleceği Zirvesi'nde SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben ile Hazine ve Maliye Bakanı Nuredddin Nebati birer konuşma yapacak.Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar'ın 'Bankacılık Sektörünün Bugünü ve Yarını' konulu özel sunumuyla katılacağı Zirve'de 'Büyümede Bankacılığın Rolü ve Geleceği'ni Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ ve Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş özel sunumlarıyla tartışacak.Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan ve Varlık Fonu Genel Müdürü Yardımcısı Mahmut Kayacık'ın da özel oturum konuğu olarak açıklamalarda bulunacağı zirvede Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu'nun özel oturumunu ise A Para Yayın Koordinatörü Doğaner yönetecek.TSPB Başkanı İbrahim Halil Öztop'un 'Sermaye Piyasalarında Dönüşüm' konulu sunumunun ardından gerçekleşecek 'Sermaye Piyasalarının Geleceği' oturumu gerçekleşecek. Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı'nın özel sunumunun ardından gerçekleşecek Zirve'nin son oturumunda 'Bankacılık Dışı Finans' konuşulacak. Tasarruf Finansman Sektör Kurulu Başkanı Eyüp Akbal ve FKB Yönetim Kurulu Üyesi Önder Demirkurt'u ağırlayacak.