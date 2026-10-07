Fondan çıkan para mevduata yöneldi

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, fon krizi sürecinde mevduatta 800 milyar TL artış yaşandığını açıkladı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunum yapan Karahan, piyasalarda tekil bazlı fonlarlardan kaynaklanan oynaklık yaşandığını belirtirken, önceliklerinin TL'ye güvenin devam etmesi ve tekil fonlardaki sorunun finansal sistemin geneline yayılması, sistemik risk haline dönüşmesini engellemek olduğunu kaydetti. Fiyat istikrarını tesis etmenin finansal istikrarı korumanın ayrılmaz parçası olduğuna dikkat çeken Karahan, önümüzdeki dönemde önceliklerinin finansal istikrar açısından yaşanan sorunun genele yayılmaması olduğuna dikkat çekti.

TASFİYEDE İŞ BİRLİĞİ İÇİNDEYİZ: Karahan sorunlu fonların tasfiyesine de dikkat çekerek, "Tasfiye işlemlerinin operasyonu İş Bankası ve Ziraat Bankası tarafından gerçekleştirilecek. Burada prensip olarak kamu kaynaklarının kullanılmaması kararlaştırıldı, yetkili kurumlarımız bu doğrultuda gerekli adımları atıyor ve biz de bu kurumlarla yakın bir iş birliği ve eş güdüm içinde çalışıyoruz. Karahan, finansal sistemin temellerinin oldukça sağlam olduğunu, kurumların koordinasyon içinde çalıştığını, Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı hedefinden taviz vermeden süreci destekleyen kararlar almaya devam edeceğini belirtti.

800 MİLYAR MEVDUATA KAYDI: 28 Ağustos'taki fon çıkışının bir kısmının yurt dışı yerleşiklerden geldiğini, yurt içi çıkışlarında mevduata kaydığını anlatan Karahan, "aynı dönemde toplam mevduatta, ticari ve tasarruf mevduatında 800 milyar TL'nin üzerinde bir artış oldu" ifadesini kullandı. Karahan TL payının yüzde 61.4 oranında yatay seyrettiğini kaydetti. Süreci günlük takip ettiklerini ve fonlardan çıkışın yavaşladığı tespitini yapan Karahan, finansal sisteme ve TL'ye olan güvenin güçlü bir şekilde devam ettiğini vurguladı.

SIKI DURUŞ SÜRECEK: Karahan fiyat istikrarına ulaşma yönündeki kararlılığın devam ettiğini ve son dönem verilerin sıkı para politikasının etkisiyle enflasyon görünümünün iyileştiğini ortaya koyduğunu söyledi. Karahan, "Bununla birlikte jeopolitik gelişmeler yukarı yönlü riskleri canlı tutuyor. Bu nedenle, dezenflasyon konusundaki kazanımlarımızın devamını sağlamak için ihtiyatlı olmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda, fiyat istikrarı sağlanana kadar gerekli sıkı para politikası duruşunu kararlılıkla sürdüreceğimizi vurgulamak isterim. Zira, bir kez daha altını çizmek isterim ki, kalıcı fyiat istikrarının sağlanması, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için ön koşuldur. dedi. Karahan komisyonda özetle şu mesajları verdi:

ENFLASYON YAVAŞLADI: Sıkı para politikası duruşumuz sayesinde iç talepteki yavaşlama belirginleşti. Para politikasının doğrudan etkilediği kalemlerde enflasyondaki yavaşlama daha net gözlenmekte. Bununla birlikte arz yönlü şokların etkisiyle bu iyileşmenin manşet enflasyona yansımaları sınırlı kaldı. Enflasyonun ana eğilimi yavaşlamaktadır.

DEZENFLASYON İVME KAZANACAK: Şokların etkisi hafifledikçe, sıkı para politikası duruşumuzun katkısıyla, dezenflasyon sürecinin yeniden ivme kazanacağını öngörüyoruz.

EŞEL MOBİL ETKİSİ: Eşel Mobil Sistemi (EMS) küresel şokun akaryakıt fiyatlarına etkisini sınırlamıştır. Öte yandan, eşel mobil sistemi, küresel arz şokunun yurt içi fiyatlara etk-i lerini sınırlayarak dezenflasyon sürecine önemli katkı sağlıyor. Buna göre sistem, küresel şokun yurt içi akaryakıt fiyatlarına yansımasını yaklaşık 16 puan sınırladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör