Gabar petrolünün katkısı 2.3 milyar $

Türkiye'nin petrolde dışa bağımlılığını azaltan Gabar petrolünün yıllık ekonomik değeri 2 milyar doların üzerinde hesaplanırken, bölgedeki rezervi artırmaya yönelik sondaj çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Şehit Esma Çevik, Şehit Teğmen Akdeniz, Şehit Aybüke Yalçın, Mehmet İrfan Güler, Bülent Sadioğlu ve Bulmuşlar sahalarında keşfedilen petrol rezervlerinin toplamı 867 milyon varile ulaştı. Türkiye'nin günlük toplam üretimi 135 bin varilin üzerine çıktı. Türkiye'nin yerli petrol üretiminin tüketimin yüzde 15'inden fazlasını karşıladığı değerlendiriliyor. Gabar sahasında yıllık üretim 2.3 milyar dolarlık ekonomik kazanç sağlarken artan üretim sayesinde petrol ithalatı da azalıyor. Keşifler, Şırnak'ın kalkınmasında da önemli rol oynuyor. Yatırımlarla 540 kilometreyi aşan yol ağı hayata geçirilirken, 3 bin 200'ü aşkın personel istihdam edildi.