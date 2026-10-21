Gabar’da 100 bin varile ulaşacağız

8 MİLYON HANEYE YERLİ GAZ

2016 yılından sonra Türkiye'de petrol ve doğalgaz aramacılığında yeni bir stratejiye geçtiklerini anlatan Bayraktar, bu süreçle birlikte Türkiye'nin kendi gemileriyle, kendi mühendisleriyle aramalar yapmaya başladığını ifade etti. Bugün 4 milyon evde yerli doğalgaz kullanıldığını belirten Bayraktar, geçtiğimiz cumartesi günü Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nu da görev yerine uğurladıklarını anımsatarak, "Artık gazı bir platform üzerinde işleyeceğiz. Bu yüzer üretim platformu, 20 yıl boyunca Karadeniz'de 170 kilometre açıkta sabit bulunacak. Denizden çıkardığımız doğalgazı işleyecek ve tekrar deniz tabanından karaya gönderecek. Bununla beraber Türkiye'nin üretimi, 2027 yılından itibaren iki katına çıkacak. Bugün 22 milyon hanede doğalgazımız var, bunun 8 milyonun, neredeyse üçte birinden fazlasında artık kendi gazımızı kullanıyor olacağız. Üretimi, 2028'de dört katına çıkaracağız" diye konuştu.