Gabar’da 100 bin varile ulaşacağız

Ankara Üniversitesi 2026- 2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gençlere Türkiye'nin enerji ve tabii kaynaklar alanındaki çalışmalarını ve hedeflerini anlattı. Yenilenebilir enerjinin en önemli alanlardan biri olduğunu kaydeden Bayraktar, "Yenilenebilir enerjide Türkiye'nin çok büyük hedefleri var ve bu anlamda çalışmalara devam ediyoruz. 2040'a geldiğimizde Türkiye, enerjisinin yaklaşık yüzde 70'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayacak" açıklamasını yaptı.
8 MİLYON HANEYE YERLİ GAZ
2016 yılından sonra Türkiye'de petrol ve doğalgaz aramacılığında yeni bir stratejiye geçtiklerini anlatan Bayraktar, bu süreçle birlikte Türkiye'nin kendi gemileriyle, kendi mühendisleriyle aramalar yapmaya başladığını ifade etti. Bugün 4 milyon evde yerli doğalgaz kullanıldığını belirten Bayraktar, geçtiğimiz cumartesi günü Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nu da görev yerine uğurladıklarını anımsatarak, "Artık gazı bir platform üzerinde işleyeceğiz. Bu yüzer üretim platformu, 20 yıl boyunca Karadeniz'de 170 kilometre açıkta sabit bulunacak. Denizden çıkardığımız doğalgazı işleyecek ve tekrar deniz tabanından karaya gönderecek. Bununla beraber Türkiye'nin üretimi, 2027 yılından itibaren iki katına çıkacak. Bugün 22 milyon hanede doğalgazımız var, bunun 8 milyonun, neredeyse üçte birinden fazlasında artık kendi gazımızı kullanıyor olacağız. Üretimi, 2028'de dört katına çıkaracağız" diye konuştu.
REKOR HEDEF BELİRLENDİ
Gabar'ın, Terörsüz Türkiye'nin bir kesiti olduğuna işaret eden Bayraktar, "200'ün üzerinde kuyu açtık ve o dağlarda şu anda Türkiye'nin en kaliteli petrolünü üretiyoruz; günde yaklaşık 85 bin varil. İnşallah Gabar'da yeni yaptığımız keşiflerle bu rakam 100 binin üzerine 2027 yılında çıkmış olacak" ifadelerini kullandı.
AKKUYU'DA SON TESTLER
Akkuyu Nükleer Santrali'nde birinci reaktörde son testleri yaptıklarını ifade eden Bayraktar, "İkinci, üçüncü ve dördüncü reaktörle beraber Türkiye 70 yıllık rüyasını artık hayata geçiriyor. İnşallah önümüzdeki birkaç ay içerisinde ilk elektriği üreterek başlıyoruz" dedi.