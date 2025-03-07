Gabar’da petrol üretimi 78 bin varile ulaştı

Türkiye'nin en kaliteli petrolünün bulunduğu Gabar'da üretim artmaya devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'daki günlük petrol üretiminin 78 bin varile ulaştığını açıkladı.

DÜN KARANLIKTI, BUGÜN AYDINLIK

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün karanlıktı, bugün aydınlık, dün yas vardı, bugün umut. Gabar'da yanan bu ateş, terörsüz Türkiye'nin, güçlü yarınların ve enerji bağımsızlığının sembolü" mesajını yayımladı. Gabar'da 3 bini aşkın kişinin istihdam edildiğini belirten Bakan Bayraktar, Gabar'daki petrol üretiminin Türkiye'nin enerjide bağımsızlık yolculuğunda dev bir adım olduğunu dile getirdi.

100 BİN VARİL POTANSİYEL VAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Mayıs 2023'te Şırnak'taki Gabar Dağı bölgesinde, günlük 100 bin varillik üretim kapasitesine sahip yeni bir petrol rezervi keşfedildiğini duyurmuştu. Erdoğan, geçen yıl petrol rezervine ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'nin artık enerjide dışa bağımlı olmayacağını, enerji ihraç eder hale geleceğini ve Gabar'ın Türkiye'nin günlük petrol tüketiminin 10'da 1'ini tek başına karşılayacağını söylemişti