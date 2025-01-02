Gabar’da yılın ilk sondaj kuyusu açıldı

Şırnak'ta Gabar Dağı Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası'nda yeni yılın ilk petrol sondaj kuyusunun açılışı yapıldı.52 nolu sondaj kuyusunun açılışı amacıyla düzenlenen programa Zonguldak Filyos Limanı Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde telekonferansla katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Şehit Esma Çevik, Şehit Aybüke Yalçın ve Şehit Teğmen Akdeniz sahaları milletimiz için büyük bir umut oldu ama elbette Şırnak için çok daha büyük bir umut oldu. 2025 yeni keşiflerin ve yeni üretim rekorları yılı olsun istiyoruz" dedi.Şırnak Valisi Birol Ekici de yeni yılı heyecanla karşılayan bir şehir olduklarını dile getirerek, "Çünkü bugün 70 bin varil petrolü aşmış bulunmaktayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milli enerji hamlesi çerçevesinde yaptığımız keşiflerle bugün 70 bin varili aştık ve 77'nci kuyumuzu yılın ilk kuyusu olarak devreye alacağız. Daha çok keşifler yapacağız" dedi.