Gıda, sağlık, eğitimde KVD düşüyor! Doğrudan vatandaşın cebine yansıyacak





Pakette yatırımcıyı teşvik eden, tüketicinin de alım gücünü artıran tedbirler olacak. KDV, hâlihazırda 1,8 ve 18 olmak üzere 3 farklı şekilde uygulanıyor. Farklı KDV rakamlarının uygulanması sorunlara neden oluyor.