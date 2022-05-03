Gıdada fiyatları düşürecek düzenlemede sona gelindi! Halde mafyatik yapılanmaya izin verilmeyecek

AK Parti ve ilgili bakanlıkların, fırsatçıların önünü keserek tarım ürünlerinin fiyatlarındaki gereksiz artışları önlemek için hazırladığı hal yasa teklifi ile ilgili belediyeler, sektör temsilcileri başta olmak üzere tüm taraflar ile toplantılar yapıldı. Öneri ve görüşlerin masaya yatırıldığı toplantılar sonrasında taslak bir metin ortaya çıktı. Daha önce yapılan çalışmaya eklenen düzenlemeler şöyle: