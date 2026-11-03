Google’a yapay zekâ soruşturması

Rekabet Kurumu, haber sitelerini arama motoru Google'ın yapay zekâ arayüzüne karşı korumak için harekete geçti. Buna göre, Google haber sitelerini yapay zekâ sistemine dahil olmaya zorlayamayacak. Yayıncılar içeriklerinin yapay zekâ özetlerinde kullanılıp kullanılamayacağına, arama sonuçlarındaki görünürlüklerini kaybetme riski olmadan özgürce karar verebilecek. Rekabet Kurumu, Google hakkında "yapay zekâ önizlemeleri ve yapay zekâ modu hizmetleri"ne ilişkin soruşturma açarken, geçici tedbir uygulanmasına karar verdi.

EKONOMİK KAYBA UĞRUYOR

Google'da güncel gelişmeleri araştıran kullanıcılar, Google'ın yapay zekâ arayüzü nedeniyle artık haber sitelerine girmeden yapay zekâ özetinden bilgi almaya başladı. Bu durum haber sitelerinin ziyaretçi trafiğini ve gelirlerini düşürürken, Rekabet Kurumu konu hakkında harekete geçti. Google hakkında soruşturma açılırken, haber yayıncılarının ekonomik haklarını korumaya yönelik geçici tedbir kararı da alındı. Karar yapay zekâ hizmetlerinin kısıtlanmasını değil, dijital medya ekosisteminin korunmasını ve yayıncıların emeklerinin karşılığını adil şekilde almasını hedefliyor.

TEHDİDE İZİN YOK

Tedbire göre Google haber sitelerini yapay zekâ sistemine dahil olmaya zorlayamayacak. Yayıncılar içeriklerinin yapay zekâ özetlerinde kullanılıp kullanılamayacağına, arama sonuçlarındaki görünürlüklerini kaybetme riski olmadan özgürce karar verebilecek. Ayrıca Google'ın içerik kullanımı ve ücretlendirmesinde medya kuruluşlarına eşit ve ayrımcı olmayan sözleşme koşulları sunması gerekecek. Böylece Google'ın haber sitelerine karşı "ya izin ver ya görünmez ol" gibi tehditkar bir tavır takınmasına müsaade edilmeyecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör