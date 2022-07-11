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Haberler Ekonomi Haberleri Gram altın fiyatları grafiğinde yeni trend! İşte canlı, güncel, anlık altın fiyatları grafiği (11 Temmuz 2022)
Giriş Tarihi: 11.7.2022 06:47 Son Güncelleme: 11.7.2022 06:48

Gram altın fiyatları grafiğinde yeni trend! İşte canlı, güncel, anlık altın fiyatları grafiği (11 Temmuz 2022)

Gram altın fiyatları grafiğinde yeni trend! İşte canlı, güncel, anlık altın fiyatları grafiği 11 Temmuz 2022

Gram altın fiyatları son dönemde küçük çaplı hareketleriyle 966 TL bandında seyretmeye devam ediyor. Gerek bu yönde yatırımlarını gerçekleştirenler gerekse piyasaları takip edenler bayramın üçüncü gününde de gözünü canlı takip ekranından ayırmıyor. Bu noktada ise “11 Temmuz 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” soruları yanıt arıyor. İşte anlık, canlı ve güncel rakamlarıyla altın fiyatları...

Son dönemde altın fiyatları ile beraber küresel piyasalarda ABD enflasyonu beklentisi başladı. Piyasalara yön verecek olan bu açıklamaya geri sayım sürerken öte yandan yurt içinde bu yönde yatırım yapan vatandaşlar güncel gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu noktada ise "11 Temmuz 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Sabah saatlerinde gelen anlık verilere göre; güne gram altın fiyatları 966 TL ile başladı. İşte detaylar...

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 3.165,00

Satış: 3.251,00

ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 6.508,00

Satış: 6.607,00

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 967,46

Satış: 967,98

GRAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 1.585,00

Satış: 1.622,00

ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 6.466,00

Satış: 6.647,00

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 884,10

Satış: 926,97

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 1.741,95

Satış: 1.742,87

ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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Gram altın fiyatları grafiğinde yeni trend! İşte canlı, güncel, anlık altın fiyatları grafiği (11 Temmuz 2022)
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