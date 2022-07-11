Gram altın fiyatları grafiğinde yeni trend! İşte canlı, güncel, anlık altın fiyatları grafiği (11 Temmuz 2022)

Son dönemde altın fiyatları ile beraber küresel piyasalarda ABD enflasyonu beklentisi başladı. Piyasalara yön verecek olan bu açıklamaya geri sayım sürerken öte yandan yurt içinde bu yönde yatırım yapan vatandaşlar güncel gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu noktada ise "11 Temmuz 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Sabah saatlerinde gelen anlık verilere göre; güne gram altın fiyatları 966 TL ile başladı. İşte detaylar...
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 3.165,00
Satış: 3.251,00
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 6.508,00
Satış: 6.607,00
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 967,46
Satış: 967,98
GRAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 1.585,00
Satış: 1.622,00
ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 6.466,00
Satış: 6.647,00
22 AYAR BİLEZİK FİYATI
Alış: 884,10
Satış: 926,97
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 1.741,95
Satış: 1.742,87
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