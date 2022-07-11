Gram altın fiyatları grafiğinde yeni trend! İşte canlı, güncel, anlık altın fiyatları grafiği (11 Temmuz 2022)

Son dönemde altın fiyatları ile beraber küresel piyasalarda ABD enflasyonu beklentisi başladı. Piyasalara yön verecek olan bu açıklamaya geri sayım sürerken öte yandan yurt içinde bu yönde yatırım yapan vatandaşlar güncel gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu noktada ise "11 Temmuz 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Sabah saatlerinde gelen anlık verilere göre; güne gram altın fiyatları 966 TL ile başladı. İşte detaylar...