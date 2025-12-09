Gram altın için yeni tahmin! Dünyanın dördüncü en büyüğü 2026 için rakam verdi

ALTINDA YÜKSELİŞ HIZ KESECEK

State Street Investment Management stratejistleri, 2025'te altının 1979'dan bu yana en güçlü yıllık performansını göstermesinin ardından gelecek yıl yükselişin hız kesmesini bekliyor. Stratejistler, 2026'da fiyatların 4.000–4.500 dolar aralığında konsolide olacağını öngörüyor.

Kuruma göre bu yılki yapısal faktörler altını desteklemeye devam edecek. Hisse–tahvil korelasyonlarının tarihsel olarak yüksek seyretmesi durumunda altının portföylerdeki çeşitlendirici rolünün daha da önem kazanacağı belirtiliyor.