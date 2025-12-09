Gram altın için yeni tahmin! Dünyanın dördüncü en büyüğü 2026 için rakam verdi

Yıl içinde 4.381 doları aşarak tarihi seviyelere yükselen altın fiyatlarının 2026 yılında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olmayı sürdürüyor. Dünya Altın Konseyi 'nin (WGC) 5.300 dolarlık rekor beklentinin ardından dünyanın en büyük dördüncü büyük varlık yöneticisi olan State Street'ten dikkat çeken tahmin geldi.
ALTINDA YÜKSELİŞ HIZ KESECEK
State Street Investment Management stratejistleri, 2025'te altının 1979'dan bu yana en güçlü yıllık performansını göstermesinin ardından gelecek yıl yükselişin hız kesmesini bekliyor. Stratejistler, 2026'da fiyatların 4.000–4.500 dolar aralığında konsolide olacağını öngörüyor.
Kuruma göre bu yılki yapısal faktörler altını desteklemeye devam edecek. Hisse–tahvil korelasyonlarının tarihsel olarak yüksek seyretmesi durumunda altının portföylerdeki çeşitlendirici rolünün daha da önem kazanacağı belirtiliyor.
GRAM ALTIN NE OLUR?
Ons altın 4.500 dolara ulaşırsa mevcut dolar kuruna göre (42,5812 TL) 6.160 TL'ye ulaşacak.