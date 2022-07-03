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Giriş Tarihi: 3.7.2022 14:52 Son Güncelleme: 3.7.2022 14:53

GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL? Canlı altın fiyatları ile 3 Temmuz 2022 bugün gram altın fiyatları

GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL? Canlı altın fiyatları ile 3 Temmuz 2022 bugün gram altın fiyatları

Altın fiyatları düşüşü yüzde 3’ün üzerine ulaştı. Grafikte aşağı yönlü hareketini sürdüren altın gram ve çeyrek miktarlarında araştırılmaya başladı. Altının gram fiyatı rekor seviyelerin ardından düşük ilerliyor. Yatırım ya da birikim yapacaklar “bugün gram altın ne kadar, kaç TL” sorularına yanıt arıyor. İşte, altın gramı canlı grafik ile 3 Temmuz 2022 gram altın fiyatı

Gram altın fiyatı için grafikte araştırmalar başladı. Rekor seviyelerin ardından hızlı bir düşüş gerçekleştiren altın fiyatları canlı grafik ile takip ediliyor. Bugün toparlanmaya çalışan altında hareketlilik devam ediyor. "Gram altın ne kadar" sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, 3 Temmuz gram altın kaç TL, düştü mü, yükseldi mi? İşte altının gram fiyatı anlık rakamlar…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 3 TEMMUZ 2022

BDDK kararı sonrası döviz kurunda yaşanan düşüş altına da etki etti. Altın fiyatlarındaki düşüş yüzde 3'ün üstüne çıktı. Ani iniş çıkışların devam etmesi bekleniyor.

3 Temmuz 2022 çeyrek altın fiyatı 1.615 liradan satış işlemi görüyor.

Peki, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

ALIŞ: 975,60 TL

SATIŞ: 976,05 tl

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ALTIN FİYATLARI NE OLUR?

ABD Merkez Bankası başkanı Jerome Powell kredi faiz artırımlarının devam edeceği bilgisini paylaşmıştı. FED faiz kararı açıklandığında yükselen ons altın diğer birimlerde de etkili oldu.

Ancak BDDK'nın kredi kararı ardından yaşanan dalgalanma altın üzerinde etkisini sürdürüyor. Altın fiyatları gram, çeyrek, 22 ayar bilezik gibi miktarlarda hareketli seyretmeye devam edecek.

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GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL? Canlı altın fiyatları ile 3 Temmuz 2022 bugün gram altın fiyatları
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