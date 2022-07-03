GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL? Canlı altın fiyatları ile 3 Temmuz 2022 bugün gram altın fiyatları

Gram altın fiyatı için grafikte araştırmalar başladı. Rekor seviyelerin ardından hızlı bir düşüş gerçekleştiren altın fiyatları canlı grafik ile takip ediliyor. Bugün toparlanmaya çalışan altında hareketlilik devam ediyor. "Gram altın ne kadar" sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, 3 Temmuz gram altın kaç TL, düştü mü, yükseldi mi? İşte altının gram fiyatı anlık rakamlar…