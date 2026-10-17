Güneş ve rüzgara 2 milyar dolarlık yeni yatırım

Enerjide tam bağımsızlık hedefiyle yerli ve yenilenebilir kaynaklara yönelik yeni yatırımlar hayata geçirilirken, bu kapsamda gerçekleşecek rüzgar ve güneş santralleri yarışmalarına yatırımcı akını yaşandı. 31 şirket, rüzgar ve güneş ihalelerinde yarışmak için başvuruda bulunurken, 2 bin 400 megavatlık kapasite için yaklaşık 2 milyar dolarlık yeni yatırımın kapısı aralanacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 yılı yenilenebilir enerji kaynak alanı (YEKA) rüzgar ihalesine 12, güneş ihalesine 19 şirket başvurdu. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından önümüzdeki ay YEKA GES-2026 yarışmalarıyla toplam 900 megavat gücündeki bağlantı kapasitesine yönelik 14 yarışma düzenlenecek. YEKA RES-2026 yarışmalarıyla da toplamda bin 500 megavat gücündeki bağlantı kapasitesi için 7 yarışma yapılacak. Ankara, Batman, Denizli, Konya, Malatya, Mardin, Diyarbakır, Elazığ, Kahramanmaraş, Sivas, Balıkesir, Manisa ve Kütahya'da kurulacak RES ve GES'ler için yapılacak yarışmalar neticesinde sahaya 2 milyar dolarlık yatırım yansıyacak.

TAVAN-TABAN FİYAT

Toplamda 21 yarışma için başlangıç tavan fiyatı, kilovatsaat başına 5.50 euro-cent olacak. Taban fiyat ise GES'lerde kilovatsaat başına 3.25 euro-cent, RES'lerde 3.50 euro-cent olarak belirlendi. Tüm yarışmalarda taban fiyata ulaşılması halinde megavat başına katkı payı artırılmasına 10 bin euro başlangıç fiyatı ile başlanacak. GES'lerde üretilen elektrik, sözleşme imza tarihinden itibaren 60 ay, RES'lerde ise 72 ay boyunca serbest piyasada satılabilecek. Serbest piyasada satış süresi bittikten sonra hem GES'lerde hem de RES'lerde 20 yıllık elektrik enerjisi alım süresi başlayacak.

TÜRKİYE KAZANIYOR

Türkiye, rüzgar ve güneşe yaptığı yatırımlar neticesinde 2015-2025 yılları arasında 442.2 TWh elektrik üreterek 354 milyon tona varan karbon emisyonunun önüne geçti. Yerli kaynaklarla üretilen bu elektrik 21.5 milyar dolar tutarındaki ithal kömür veya 43.3 milyar dolar tutarındaki doğalgaz ithalatını önledi. Bugün yatırımlarıyla yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5'inci, dünyada ise 11'inci sıraya yükselen Türkiye, 2035 yılına kadar 120 bin megavat kurulu güce ulaşarak Türkiye Yüzyılı'nı enerjinin ve sürdürülebilirliğin de yüzyılı yapacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör