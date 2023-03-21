Habertürk TV’de Kübra Par’ın susturmaya çalıştığı Hilmi Daşdemir SABAH’a konuştu: Bu yeni değil

"AYNI ZAMANDA HDP VE PKK'NIN ADAYI" DEDİM; ÇÜNKÜ...

Müdahale edince ben, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aynı zamanda HDP'nin ve PKK'nın da cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyledim. Bunu neye dayanarak söyledim? Bir çok kez HDP'li yöneticiler, "Biz Meral Akşener veya Mansur Yavaş'ı istemiyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nu istiyoruz" dediler ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP tarafından istendiği ve desteklendiği aslında tüm çevreler tarafından kamuoyunda bu işi takip eden herkes tarafından bilinen bir durum.

BUNU SÖYLEYİNCE KÜBRA PAR SUSTURMAYA KALKTI VE MİKROFONUM KISILDI

Ben bunu söylediğim zaman Kübra Par, "Çok seslilik ve demokratik düzen içerisinde PKK-HDP eleştirileri yapılabilir" gibi bir yorum yaptı. Ben bu yorumu kabul etmediğimi belirttim. Ve ben aslında sonradan izlediğimde fark ettim orada son söylediğim şeyler de duyulmamış. Çünkü mikrofonum da kısılmıştı.

Ben son olarak "Bu düşünce özgürlüğü değil, gerçeğin ta kendisidir" diyerek yayını terkettim.

BUYURGAN VE ÜSTENCİ TAVIRLA YAKLAŞMAYA KALKTI

O esnada benim çok duymadığım, "Beni dinler misiniz asgari nezaket içinde" gibi üstenci, buyurgan tavrı da kabul edebilmem mümkün değildi.

Habertürk TV'de skandal yayın: 6'lı koalisyon - HDP/PKK ilişkinin konuşulması açık açık engellendi!

BİR MODERATÖR OLARAK DEVLETİ HEDEF ALAN BİR YAPIYI BU KADAR SAVUNMASI...

Herkesin bir düşüncesi olur, bir tarafı olur. Ancak bir moderatörün de tarafgir, hatta Türkiye Cumhuriyeti'ni de hedef alan bir yapıyı bu kadar 'düşünce özgürlüğü' kapasamında eleştirebilirsiniz demesi yanlış. Bu düşünce özgürlüğü değil, bizatihi yaptıklarıyla ve açıkladıklarıyla sabit.. Tepkim özellikle bu yüzdendi.

PKK'LI BAYIK VE KARASU'YU DİNLEMEYEN KALDI MI?

PKK'lı Cemil Bayık ve Mustafa Karasu'nun buradaki yapmış olduğu yorumları bakıldığı zaman net olarak görülüyor ki, bu ittifak içindeki tavırları ortada ve bu tavırların ortada olduğu bir düzlemde de, HDP'nin PKK ile ilişkisinin olmadığı ya da adına Millet İttifakı dedikleri ama 'millet düşmanlığı' yapan bu yapılara da aslına bakarsanız çok müsamaha göstermenin de çok doğru olmadığını düşünüyorum.

Ben üzerime düşeni yaptım ve hiçbir beklentim yok. Emrolunduğum gibi dosdoğru olmaya çalışıyorum. 'Nokta' kadar menfaat için de 'virgül' kadar eğilmemeyi de düstur edinmiş biriyim.

CHP'Lİ BAŞARIR'IN THK YALANINA TEPKİ: YÖK OLMAYAN ŞEYİ NASIL İPTAL EDECEK?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Bbaşarır'ın Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi'nde bazı isimlere sipariş diplomalar verildiği iddiasının da gerçek dışı olduğunu söyleyen Hilmi Daşdemir THK Üniversitesi'nden diploması olmadığını daha önce kayıt yaptırdığını ve devam etmediği için diploma da almadığını belirtti.

Ali Mahir Başarır'ın en mahir olduğu işlerden birisi dezenfarmosyan olduğu için, bizim de 'sahte diploma' sahibi olduğumuzu iddia ederek bir paylaşımda bulunmuş. Bu da çeşitli gazetelerde yer aldı. Öncelikli olarak benim onların söylediği gibi bir yüksek lisans diplomam yok. Süreç nasıl? Zamanında Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ne başvuruda bulundum. Harcımı ödedim. Bir dönem derslere devam ettim. Sonra kendimce geçerli bazı sebeplerden dolayı devam etmedim. Şu anda da bir diploma yok. İddia sahibi, iddiasını ispatla yükümlüdür. Bu iddianın ispatı ortaya konmuş değil. Bir taraftan da Cumhuriyet gibi bazı gazetelerde 'YÖK'ün bunları iptal ettiğine dair' haber yer alıyor. Olmayan bir şeyi YÖK nasıl iptal edecek? Benim bu noktada hiçbir şekilde, bu suistimal iddialarıyla bir ilgim yok. Bu da bir 'yalan haber' ve medyanın saldırı maksatlı kullanılmasına örnek oldu.