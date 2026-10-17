Haftanın en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu: Borsa’da en çok prim yapan hisse hangisi?

PASİFİK HOLDİNG, EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 2,89 ile Akfen Yenilenebilir Enerji oldu. Onu yüzde 2,57 ile IC Enterra Yenilenebilir Enerji ve yüzde 2,16 ile Sabancı Holding izledi.

Söz konusu hisseler arasında bu hafta en çok değer kaybeden ise yüzde 26,32 ile 1000 Yatırımlar Holding AŞ olurken onu yüzde 23,77'lik gerilemeyle Tekfen Holding ve yüzde 18,40'lk düşüşleı Astor Enerji takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en yüksek şirket, yaklaşık 1 trilyon 551 milyar 54 milyon lirayla ASELSAN oldu. ASELSAN'ı yaklaşık 723 milyar 511 milyon lirayla Tüpraş ve 552 milyar 300 milyon lirayla Garanti BBVA izledi.