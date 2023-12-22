Halka arzda Avrupa’nın zirvesindeyiz

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı İbrahim Öztop, 2023'te yerli yatırımcı ve şirketlerin sermaye piyasalarına ilgisinin arttığını belirtti. Öztop, "2021'de 53, 2022'de 40, 2023'te ise 54 şirketimizin halka arzı gerçekleşti. Böylece 2021 yılından bugüne toplamda borsa yatırım fonları hariç 147 şirketin halka arzı gerçekleşmiş oldu. Söz konusu şirketlerin halka arzlar yoluyla sermaye piyasalarımızdan sağladığı kaynak 120 milyar TL'ye ulaştı. Borsa İstanbul'da bu yıl toplam 54 adet şirket ihracıyla sermaye piyasalarından 79.3 milyar TL kaynak temin edildi" ifadelerini kullandı.Halka arzlardaki performansıyla Türkiye'nin dünya sıralamalarına da girdiğini aktaran Öztop, "Bu sene dünya genelinde halka arz sayısı yüzde 8, elde edilen hasılat yüzde 33 azaldı. Bu ortamda, Borsa İstanbul 2023'te halka arz tutarına göre dünyada 11. sırada yer alırken, halka arz adedine göre 10. sırada geliyor. Bölgesel olarak bakıldığında ise, Borsa İstanbul hem halka arz edilen şirket adedi hem de halka arz büyüklüğü açısından Avrupa'da birinci sırada yer aldı" diye konuştu. Sermaye piyasasında yeni rekorlara imza atıldığını belirten Öztop, "2023'ü sermaye piyasaları açısından 'yüksek performans yılı' şeklinde özetleyebiliriz. 2024 yılında da bu yüksek performansın devam edeceğini öngörüyoruz" şeklinde konuştu.Artan halka arzlarla birlikte borsaya kote şirket sayısının da 2020'den beri yükseliş trendi izlediğini anlatan Öztop, şöyle devam etti: "2020 yılı sonunda borsaya kote şirket sayısı 394 iken bu sayı Kasım 2023'te 532'ye ulaştı. Hem şirket sayısındaki artış hem de fiyatların yükselmesiyle Borsa İstanbul'un piyasa değeri 2019 sonuna göre 9 kat, 2022 yılı sonuna göre ise yüzde 72 artarak bu yıl kasım sonunda 11 trilyon liraya dayandı. Bu tutar 370 milyar dolara tekabül ediyor." Arz ve talep tarafında son yıllarda rekor seviyede yaşanan artışlara rağmen sermaye piyasalarının halâ gidecek çok yolu olduğunu aktaran Öztop, "Şirketlerimizin sermaye piyasalarımıza yöneliminin devam etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.2023'TE yerli yatırımcıların sermaye piyasalarına ilgisinin arttığını aktaran İbrahim Öztop, "Geçen yılın sonunda 3.8 milyon olan pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı, 11 ayda 4.4 milyon artarak kasım ayı sonu itibariyle 8.2 milyona ulaştı. Bu artışla birlikte, artık ülkemizdeki her 10 kişiden biri pay senedi yatırımcısı oldu. Yerli bireysel yatırımcı sayısındaki artışın 2.9 milyonu 34 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşuyor. Yatırımcıların yüzde 57'sinin portföyü 10 bin liranın altında. Bu anlamda sermayenin tabana yayıldığını söyleyebiliriz. Bu ilgiyi sürdürülebilir kılmak başlıca ödevimiz" ifadelerini kullandı.PAY senetlerinin yanı sıra, yerli yatırımcıların portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen fonlara da ilgisinin artarak devam ettiğini aktaran Öztop, şöyle devam etti: "Portföy yönetim şirketlerimizin yönettiği toplam varlık büyüklüğü kasım sonu itibarıyla yaklaşık 3 trilyon TL seviyesine yaklaştı. Yılın 11 ayında toplam 4.3 milyon yatırım fonu yatırımcısının 1.7 trilyon liralık portföyü bulunuyor. Geçtiğimiz yıla kıyasla yatırımcı sayısının yaklaşık 700 bin kişi ve portföy büyüklüğünün ise yüzde 100'den fazla arttığını gözlemliyoruz. Emeklilik yatırım fonlarında da tekil yatırımcı sayımız 14 milyona çıktı ve bu yatırımcıların birikimleri 600 milyar lirayı aştı."