Hatay’da 68 bin 406 konut teslim edildi! Bakan Kurum açıkladı: Biz susacağız eserlerimiz konuşacak

"YIL SONU GELDİĞİNDE BUGÜN BU ESERLERİ KÜÇÜMSEYENLERİN HEPSİ SUSACAK"

Kurum, "asrın inşası"nda çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Birileri görmesin, duymasın. Bizim milletimizle olan bu mutluluğumuza, heyecanımıza ortak olmasın. Onlar, hayallerinin bile ulaşamadığı eserlerimizi küçümsemeye devam etsinler. Biz onlara inat depremzede kardeşlerimizle birlikte el ele 11 ili ayağa kaldıracağız. İnanın yıl sonu geldiğinde işte Atatürk Caddesi'nde olduğu gibi bu eserlerimizi, çalışmalarımızı, alın terini küçümseyenlerin hepsi susacak. Hiç kimse tek bir kelime konuşamayacak çünkü yıl sonunda bu projelerimiz bittiğinde, tüm yuvalar teslim edildiğinde sadece ve sadece o sıcacık yuvada yaşayanlar, o yuvalarda yazılacak o yeni hikayelerin sesini duyacağız. O mutlulukların sesinin duyacağız ve onlara ortak olmaya devam edeceğiz çünkü yıl sonunda bu emekçilerin emekleri konuşacak. Gece gündüz çalışan işçi, mimar, mühendis kardeşimin emeği konuşacak. Biz susacağız, eserlerimiz konuşacak. Biz bunun hayalini kurduk, bu hayali gerçekleştirmemize çok az kaldı. İnşallah yıl sonu hep birlikte bu coşkuyu, mutluluğu tüm Hatay ve 11 ilimizle birlikte yaşayacağız."

ORMAN YANGINLARI

Ülkenin çeşitli bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarının birçok yerleşim yerini etkilediğini anımsatan Kurum, bazı iş yerlerin ve evlerin ciddi hasar aldığını belirtti.

Kurum, her afette olduğu gibi bu süreçte de ekiplerle yangın bölgesinde olduklarını ifade ederek, şu bilgileri paylaştı:

"Hasar tespitlerini tamamladık. Ekiplerimizin incelemesi sonucunda İzmir, Bilecik, Bursa, Karabük, Aydın, Çanakkale, Tekirdağ, Antalya, Hatay, Sakarya, Uşak olmak üzere 11 ilimizde çıkan yangınlardan etkilenen yapı sayımız 396'sı konut olmak üzere toplam 632 bağımsız birime ulaşmıştır. Afetzede kardeşlerimiz müsterih olsunlar. Devletimiz, maddi ve manevi tüm imkanlarıyla her zaman olduğu gibi yine milletimizin yanındadır ve yanında olmaya devam edecektir. Dün Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, Muğla ve Antalya'daki yangınlarda milletimize söz vermiş, o sözleri gerçekleştirmişsek, deprem bölgesinde bugün 251 bin konutu bitirip teslim etmişsek, yıl sonu 453 bin konutu bitirip teslim edeceksek, yangından etkilenen illerimizde de yeni yuvalarımızı inşallah en kısa süre içerisinde tamamlayacağız."

İZMİR VE BİLECİK'TE KONUTLAR 1 YIL İÇİNDE TESLİM EDİLECEK

Kurum, AFAD tarafından İzmir ve Bilecik'teki orman yangınlarının ardından hak sahipliği çalışmalarının tamamladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hak sahibi vatandaşlarımız için Bilecik'te 69, İzmir Ödemiş'te 138 ve Seferihisar'da 143 olmak üzere toplamda 350 konutun ihale sürecine başladık. Hızlı bir şekilde ihalelerimizi tamamlayacağız. Bu ay içinde hak sahipliği çalışmaları biten hem Bilecik hem İzmir'de temellerimizi atacağız. En geç 1 yıl içinde de konutlarımızı hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Yine yangından etkilenen bölgelerde ahır, iş yeri, köy konağı, cami ve yeşil alanı gibi yapıların proje çalışmalarını tamamladık. Daha sonra yer teslim çalışmalarını yürüteceğiz. Buralarda da hızlı bir şekilde inşallah inşaat faaliyetlerini başlatmış olacağız. Orman yangınlarında hayatını kaybeden orman kahramanlarımıza, emekçi işçi kardeşlerimize, şehit olan tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza buradan hayır dualarımızı gönderiyoruz. Allah onların mekanını cennet eylesin. Gerçekten büyük bir mücadele verdiler. Tüm orman kahramanlarımızı tebrik ediyor, Allah yardımları olsun."

Bakan Kurum'a, inceleme ve açıklaması sırasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Vali Vekili Bekir Sıtkı Dağ, AK Parti Hatay Milletvekilleri Adem Yeşildal ve Abdulkadir Özel, AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan, Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayrettin Güngör ile diğer ilgililer eşlik etti.