Hatay'da 68 bin 406 konut teslim edildi! Bakan Kurum açıkladı: "Biz susacağız eserlerimiz konuşacak" | Video
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Asrın İnşası'nda çalışmalara devam ettiklerini vurgulayarak "Hatay'da 68 bin 406 konutun teslim edildiğini açıkladı.
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