Hava Kuvvetleri’nde Hürkuş sayısı 4’e çıktı

Yeni nesil temel eğitim uçağı HÜRKUŞ projesi kapsamında 2 adet uçağın daha kabul işlemleri, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından tamamlandı. Böylece Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine kazandırılan HÜRKUŞ sayısı 4'e yükseldi. Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Hür semalarımızda HÜRKUŞ'larımızın izi büyüyor! Yeni nesil temel eğitim uçağımız HÜRKUŞ'un 2 uçağının daha Savunma Sanayii Başkanlığımız ve Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından kabul işlemleri tamamlandı. Böylece Hava Kuvvetlerimizin envanterine kazandırılan HÜRKUŞ sayısı 4'e ulaştı. Geleceğin pilotlarını yetiştirecek HÜRKUŞ'larımızın teslimatlarını planlandığı şekliyle sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

HEDEFİ TAM İSABETLE VURDU

Öte yandan Baykar tarafından millî ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA, muharebe sahasının değişen şartlarına yönelik yeni kabiliyetlerle güçlendiriliyor. Gerçekleştirilen son testte Bayraktar TB2, Skydagger tarafından geliştirilen FPV kamikaze dronlar ile belirlenen hedefi tam isabetle vurdu. Bayraktar TB2, test faaliyeti kapsamında Keşan Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden 16 adet Skydagger FPV kamikaze dron ile havalandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör