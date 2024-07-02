Havacılık sektörünün liderleri İstanbul’da buluşuyor

Avrupa'nın en önemli havalimanı etkinliklerinden olan kongre, havacılık sektörünün önde gelen CEO ve üst düzey yöneticileri ile 500'den fazla havalimanı profesyonelinin katılımıyla 4 Temmuz tarihine kadar sürecek. Etkinlik boyunca üyeler arası iş birliği, bilgi paylaşımı, havacılık sektörünün geleceği ve fırsatlar gibi pek çok konu ele alınacak.